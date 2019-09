Vyplazte jazyk a zistite, či ste zdraví. Kedy vám ide o život?

Zdravý jazyk má peknú bledoružovú farbu. Oplatí sa ho do zrkadla vyplaziť najmä ráno.

A prečo treba vyplaziť jazyk do zrkadla ráno? Behom dňa totiž ovplyvní jeho farbu napríklad aj to, čo sme jedli. Ak ho vyplazíte ráno, skôr si všimnete, či sa na ňom neprejavujú nejaké zmeny. Práve iný farebný odtieň, povlak či praskliny, môžu napovedať, že organizmus nie je v stopercentnom stave. Napríklad, keď máte pocit ako by bol jazyk opuchnutý a rozpína sa až po okraj zubov, môže ísť o varovanie, že štítna žľaza produkuje málo hormónov. Výraznejším opuchom reaguje i na alergie. Treba byť však opatrní, lebo opuch môže ohroziť život.

Praskliny

Foto: Shuttertock

Brázdy a praskliny na jazyku najčastejšie signalizujú črevné problémy. Ak vás jazyk páli alebo je mierne zapálený väčšinou signalizuje nedostatok vitamínu B12. Bolestivé pupienky sú klasické afty a najčastejšie samé vymiznú.

Čo ešte prezradí jazyk? ►►►