Vypnúť na rok mobil? Nikdy som nebol šťastnejší, hovorí slávny Simon Cowell

Nechali by ste spadnúť svoj smartfón do rieky a už žiadny ďalší by ste si nezaobstarali? Život bez multimédií skúšajú aj známe osobnosti.

Vypol sa. „To, že som prestal používať telefón, ma urobilo šťastnejším a slobodnejším. Je to síce zvláštny zážitok, ale skvelý pre moje duševné zdravie a pohodu,“ priznal hudobný magnát Simon Cowell a dodal, že takmer rok nepoužíval mobil. Porotca britskej šou X Factor pre denník Daily Mail povedal, že sa tak rozhodol, pretože sa cítil roztržitý, nervózny a podráždený z neustáleho telefonovania: „Rozdiel, ktorý som v živote pocítil, bol v tom, že som si začal viac uvedomovať ľudí okolo seba a lepšie sa sústrediť.“

Tvorca televíznej šou X Factor tiež prezradil, že obmedzil čas, ktorý môže jeho štvorročný syn stráviť na tablete. Namiesto toho sa spolu rozprávajú alebo sledujú televíziu.

Spláchnutý v rieke

Po tom, čo sa známy porotca vypol, rozpútal búrlivú debatu o nadmernom používaní smartfónov a online preťažení. A nebol jediný, kto takýto rázny krok urobil. Britský hudobník Damian Wilson prestal používať mobil po tom, čo mu nešťastne spadol do londýnskej rieky Temža. „Vyliezol som na palubu svojej lode a keď som zrazu započul hlasné čľupnutie, pocítil som potápajúci pocit – môj a môjho nešťastného telefónu,“ vysvetľuje Wilson.

„Bol som od neho závislý, no zrazu som zistil, že ho už vlastne nepotrebujem.“ Britský spevák teraz šíri osvetu a vysvetľuje, že hoci je napríklad sledovanie sociálnych sietí vzrušujúce, v skutočnosti ide o zbytočný záväzok. „Často cítite, že tieto zariadenia ovládajú váš život a závislosť od nich je vyčerpávajúca,“ hovorí Wilson.

Aplikácia ako stopka

Dokážete si vypnúť mobil na pár hodín denne? Alebo aspoň na pár minút? Ak si neviete predstaviť, že sa vám nikto nedovolá a nemôžete priebežne kontrolovať online život na sociálnych sieťach, pomôže vám, paradoxne, váš telefón. Ako odpoveď na rastúce obavy z nadmerného používania smartfónov vznikajú po svete rôzne motivačné aplikácie. Sledujú, ako často odomykáte telefón, a pomáhajú vám skrátiť čas na ňom strávený.

Jedným z nich je Hold, ktorý už používa 40 percent študentov v Nórsku. Appka je založená na vtipnej myšlienke, ktorá sa stala medzi mladými Nórmi veľmi obľúbenou. Študenti zbierajú body za to, že obmedzujú používanie telefónu. Čím dlhšie vydržia, tým viac bodov dostanú a môžu si ich vymeniť za občerstvenie alebo vstupenky do kina.

Zavesení na mobile

V Spojenom kráľovstve spustili niekoľko digitálnych detoxikačných programov, ktoré pomáhajú ľuďom odpojiť sa z online sveta. Dôvodom môže byť aj to, že až 38 percent Britov si myslí, že smartfóny používajú pričasto. Z nedávneho výskumu tiež vyplynulo, že až 79 % ľudí používa smartfón do hodiny pred spánkom a 55 percent si kontroluje mobil už 15 minút po prebudení.

Odborníci varujú, že neustále nutkanie kontrolovať správy a sociálne siete si môžu vypýtať daň na duševnom zdraví. Dobre na tom nie sú ani v Amerike. Štúdia analytickej firmy Flurry ukázala, že Američania strávia na telefóne päť hodín denne, európske prieskumy hovoria o štyroch hodinách aktívneho používania mobilov za deň. Je to priveľa či ste ešte v pohode?

Ovládajú nás?

„Treba si však uvedomiť, kedy hovoríme o skutočnej závislosti. Pri bežných prípadoch nadmerného používania internetu zvyčajne nejde o závislosť, ktorá je zároveň diagnózou. Nutkavé prezeranie notifikácií smartfónov často súvisí so životným štýlom. Výskumný tím ružomberskej univerzity zistil, že chorobne závislých je iba 2,1 percenta Slovákov. Pritom podobné čísla sú aj v zahraničí,“ vysvetľuje odborníčka na digitálne riziká Jarmila Tomková z organizácie digiQ.

A dodáva, že pri závislosti nie je najdôležitejšie to, koľko času používaním internetu alebo smartfónov strávite, ale aký máte k používaniu technológií vzťah. „Môže ísť o úzkostné prezeranie správ, ale aj o človeka, ktorý je spoločenský a rád komunikuje, alebo o časté četovanie mladých zamilovaných párov, ktorí sa nemôžu vidieť. Závislosť preto nemôžeme zovšeobecňovať a treba prihliadať na súvislosti,“ upozorňuje odborníčka.

Online generácia

Sme teda generácia, ktorá potrebuje detox od mobilu, online pripojenia a informačného zahltenia, alebo to s nami nie je až také zlé? Veľký európsky prieskum na vzorke šesťtisíc ľudí z jedenástich krajín Európy ukázal, aký vzťah majú k telefónom, s akým cieľom a ako často ich používajú. Zisťoval tiež, či by sa skôr vzdali smartfónov, alebo konkrétnych činností. Prieskum spoločnosti Huawei ukázal, že Európania by sa radšej vzdali televízora a sladkostí na mesiac a alkoholu na pol roka než mobilu, no opak platí pri sexe. A hoci Slovensko do prieskumu nezaradili, susedné Česko ukázalo prekvapivé čísla. Až 41 percent Čechov má pri sebe smartfón aj viac ako 20 hodín denne a kontrolujú ho niekoľkokrát za hodinu. Najčastejšie si prezerajú, či im neprišla nová správa, e-mail, alebo iné upozornenie zo sociálnych sietí.

Bijú na poplach

Pamätáte sa ešte na svoj prvý mobil? Pravdepodobne ste si ho zadovážili až v dospelosti alebo vám ho v tínedžerskom veku najskôr požičiavali rodičia. Kým dnešné deti berú používanie mobilov už od mala ako samozrejmosť, odborníci bijú na poplach. Uznávaná profesorka psychológie Jean Twengeová zo Štátnej univerzity v San Diegu sa vo svojej knihe iGen zaoberá postmiléniovou generáciou narodenou po roku 1995. Sú to prví tínedžeri, ktorí vyrastajú so smartfónmi.

„Tieto dospievajúce deti sú v najhoršej kríze v oblasti duševného zdravia. Doteraz hlavným cieľom rodičovskej kontroly bolo obmedziť prístup detí k pornografii, násiliu a inému nebezpečnému online obsahu. Avšak omnoho väčším problémom sú tínedžeri, ktorí trávia takmer všetok svoj voľný čas na telefónoch,“ napísala pre portál The Guardian psychologička Twengeová.

Nezdvihnú pohľad

Len sa rozhliadnite. Tínedžeri nalepení na svojich smartfónoch so slúchadlami v ušiach, ktorí ani nezdvihnú oči, keď sa s nimi rodičia rozprávajú. Deti ponorené do hier na tablete na dovolenkách a letiskách alebo mladí priatelia v reštaurácii hľadiaci do telefónov namiesto debatovania.

„Obmedziť používanie telefónov u tínedžerov môže znieť ako začiatok obrovského boja rodičov proti svojim deťom. Keď som však robila rozhovory s mladými ľuďmi, bola som prekvapená, koľko z nich si uvedomovalo negatívne účinky niekoľkohodinového trávenia času na telefóne. Niektorí sa sťažovali, že nenávidia, keď si ich priatelia alebo rodičia prezerali mobily, keď s nimi hovorili,“ hovorí Twengeová.

Ani Jobs nedovolil

Keď sa reportér New York Times Nick Bilton opýtal zakladateľa spoločnosti Apple Steva Jobsa, či jeho deti milujú iPad, dostal nečakanú odpoveď. „Ony ho nepoužívajú. My doma limitujeme, koľko technológií naše deti používajú,“ vysvetlil Jobs a dodal, že chce chrániť svoje deti a nedovolí im svojvoľne používať ani smartfóny. Mali by rodičia úplne obmedziť deťom médiá? Výskumy naznačujú, že to nie je dobrý nápad. Treba im však pomôcť pochopiť, že telefón je nástroj, ktorý ovládame a nie, ktorý ovláda nás.

