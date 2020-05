6 zaujímavých vlastností prezradí vysoké IQ. Doteraz ste si mysleli opak

Cítite sa najhlúpejší v miestnosti? Vedci odhalili nevšednú spojitosť, ktorá vás prekvapí.

Máte občas pocit, že nestíhate s ostatnými? Presný opak môže byť pravda. Profesorky z Georgia State University Pauline Rose Clanceová a Suzanne Imesová opísali takzvaný syndróm impostera. Je to falošné presvedčenie ľudí, že nie sú inteligentní, schopní či kreatívni napriek dôkazom o úspechu. Imposter – človek trpiaci syndrómom, z angličtiny podvodník, nepochopiteľne verí, že všetko, čo dosiahol, je výsledkom náhody a zvláštnej priazne okolia ako jeho skutočných schopností. Cíti sa ako podvodník a žije v úzkosti.

Tlak na výkon

Fenomén impostera psychologicky vychádza z chorobného nutkania porovnávať sa s ostatnými. Jedným z prejavov je aj prehnaný perfekcionizmus a extrémna náročnosť na seba. Ak zistíte, že v okruhu expertov niečomu nerozumiete, automaticky to pripíšete svojej nedostatočnosti a nevedomosti. Bez toho, aby ste zhodnotili, čo všetko viete. „V spoločnosti dominuje obrovský tlak na úspech. Mnoho imposterov vyrastalo v rodine s vysokým nárokom na úspech. Medzi prijatím, láskou a pocitom sebadôvery tak môže vzniknúť veľa zmätkov. Vlastná hodnota sa stáva závislou od úspechu,“ konštatujú vedkyne. Ak ste zažili rodičovskú výchovu so zmiešanými signálmi od nadmernej pochvaly po drsnú kritiku, môže to zvýšiť riziko, že si impostera vsugerujete. Je vám to známe? Podľa odhadov skúsenosť s imposterovským syndrómom má až sedemdesiat percent populácie. Na to, že je prekvapivo bežný, nik sa ním nechváli. Veď prvou slabosťou by bolo prezradiť sa...

Poslední prví

Pocit, že si medzi ostatnými inteligentnými ľuďmi pripadáte hlúpo, je prvý z dôkazov vyššej ako priemernej inteligencie. Paradoxne, skutoční „podvodníci“, teda menej schopní ľudia, sa veľmi pravdepodobne nedostatku svojej šikovnosti vôbec neobávajú. Štatisticky majú dokonca častejšie tendenciu k pocitu iluzórnej nadradenosti. Tento kognitívny predsudok, známy ako Dunningov-Krugerov efekt, potvrdzuje, že ignorancia vašej sebadôvere poslúži viac ako reálne poznanie. Štúdie ukázali, že najmenej kompetentní bývajú o svojej kompetencii presvedčení najviac. Kým tí múdri sa zbytočne podceňujú.

Máte ho, ak ►

často pociťujete nedostatok sebadôvery

trpíte úzkosťou

pochybujete o svojich myšlienkach a názoroch

trpíte negatívnou samovravou

pripadáte si nepatrične

bazírujete na minulých chybách

