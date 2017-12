Yxo z Hexu: To je najviac, čo sa dá v živote zažiť

Basgitaristu skupiny Hex Tomáša „Yxa“ Dohňanského (45) nedávno úplne odrovnalo pár tanečných krokov. S bolesťou mu pomohol lekár daviscupového tímu.

Odkedy sa Yxo Dohňanský, basgitarista skupiny Hex, druhýkrát oženil a narodila sa mu dcérka Emma (1), všetok voľný čas sa snaží venovať rodine a pomáhať doma. Každé ráno vyráža von s kočíkom a psíkom Eddiem na dvojhodinovú vychádzku.

Boli ste pri Emmkinom pôrode. Musela vás manželka veľmi prehovárať?

Spočiatku som jej vravel, že sa na to veľmi necítim. Ale vnímal som, že moja Anička to tak chce. Išiel som teda a bol to neopísateľný zážitok. Až som sa triasol od šťastia. Ak muž prekoná prvý pocit vyplašenia, naozaj to veľmi odporúčam. To je úplne najviac, čo sa dá v živote zažiť. Prvú dcérku, dnes trinásťročnú, som videl asi pol hodiny po pôrode a aj vtedy ma premohli emócie. Byť pri pôrode je naozaj vážna vec!

V súťaži Let’s Dance ste si nedávno zranili nohu. Bolelo?

V prvej chvíli som mal pocit, že mi ju odtrhlo! Bolo to veľmi zvláštne, akoby mi niekto trafil šíp do lýtkového svalu. Pritom to nebolo nejaké zásadné zranenie. Tanečníci predpokladali, že ide o kŕč, snažili sa mi to rozmasírovať. No bolesť neustupovala, tak ma Danielka Hantuchová poslala za lekárom daviscupového tímu. Ten usúdil, že mám silno natiahnutý sval. Dostal som aj obstreky a injekcie, ale už som sa nemohol tak dobre pohybovať a tancovať. Bola to krásna šou, ale radšej som do toho nedal všetko. Sú aj iné veci okrem tanca.

Bavilo vás tancovať?

Bavilo, ale bolo to fyzicky najnáročnejšie, čo som v živote skúsil. A to som ako žiak a dorastenec hrával pretekársky hádzanú! No ja som trošku štepený proti tancu, možno aj to prispelo k môjmu zraneniu.

Zranenia vám nie sú úplne neznáme. Koleno vám operovali pre hádzanú?

Áno, to je šport, kde sa dosť padá a kosti, kĺby trochu trpia. U mňa išlo o problém s chrupavkou, museli ju laparoskopicky akoby zabrúsiť. Bolo to pred pätnástimi rokmi a tá operácia bola pre mňa plná prekvapení.

Prečo?

Bol som vychovaný na seriáloch ako Nemocnica na okraji mesta, očakával som, že budem v nemocnici týždeň. Spýtal som sa operatéra, či si mám priniesť pyžamo a ako dlho budem musieť u nich ležať. „Počas operácie,“ povedal lekár. A potom? „Potom si zavolajte niekoho, kto vás odvezie domov.“ Ďalší šok prišiel na druhý deň počas kontroly. „Sadnite si na stacionárny bicykel a bicyklujte,“ vyzval ma lekár. Mal som drenáž v kolene, protestoval som, že bez bolesti nohou ani nepohnem. Ale musel som bicyklovať. No zjavne mi koleno urobili dobre, lebo s ním môžem pokojne športovať. Iba keď je horšie počasie, zvyčajne sa ozve.

Pred pár rokmi ste začali s thajským boxom, lebo ste vraj boli tučný a lenivý. Pomohlo?

Mal som vtedy horšie životné obdobie, končil sa mi predchádzajúci vzťah, bol som tak trochu stratený. To súviselo aj s váhou a psychickým nastavením. Povedal som si, že s tým musím niečo urobiť. Kamarát ma nasmeroval na thajský box. Je to šport dobrý na precvičenie celého tela. Nerobím ho kontaktne, až taký diabol nie som, že by som sa išiel s niekým biť. Ale mám super trénera a náš tréning je vždy iný, žiadny stereotyp. Napríklad posilňovňa si ma nikdy nezískala.

Okrem thajského boxu máte rád aj Thajsko. Aj pražené chrobáky či pečené hady?

Ich jedlo je také zdravé, že sa tam vždy cítim lepšie než v Európe. Aj všelijaké chrobáky sme, samozrejme, zvládli. Od malých až po väčšie. Chutia ako chrumkavé krekery. Ide skôr o psychologický moment, prekonať sa a dať si ich do úst. Aby som sa priznal, mali sme predtým pár drinkov, tak sme boli odvážnejší a v rámci zábavy sme chrobáky v pohodičke pojedli.

Hrávate aj ľadový hokej. Pri ňom sa nevyskytli nijaké zranenia?

Asi pred dvomi rokmi som pri korčuľovaní dozadu vošiel do nejakej ryhy, vystrelilo ma do vzduchu a dopadol som na rameno. Vyskočilo mi, ale hneď sa vrátilo späť. No nemohol som vôbec hýbať rukou, dokonca sme museli pár koncertov zrušiť, lebo mi ju prifačovali k telu. Trochu ma to vyradilo...

A čo robíte, keď vás vyradí prechladnutie?

Dám si zázvor, ten je zázračný. Pijem silný štipľavý zázvorový čaj a funguje to. Keď je zle, skúšam aj voľnopredajné lieky. Horšie je, že miesto toho, aby som chorobu vyležal za dva- tri dni, pracujem a nachladnutie sa mi ťahá aj desať dní. Ale ja na ležanie nie som, stále musím niečo vymýšľať.

