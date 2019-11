Z nedostatku spánku sa vám zmenší mozog a myseľ zostarne rýchlejšie

Mávate občas pocit, že spánok je strata času, za ktorý by ste mohli veľa zažiť a skúsiť? A čo hovoríte na to, že dlhodobý nedostatok spánku môže viesť k nezvratnej strate mozgových buniek?

Podľa nedávnych zistení spánok v podstate zodpovedá situácii, ako keby ste si na noc pozvali upratovací čatu na odpratanie jedovatých odpadových proteínov, ktoré sa behom dňa nahromadili medzi mozgovými bunkami. „Je to ako umývačka riadu,“ vraví dánska neurovedkyňa Maiken Nedergaardová. Rovnako ako nechceme jesť zo špinavých tanierov, nemali by sme sa uspokojiť ani s tým, že prežijeme deň so „zašpineným“ a teda nie naplno využitým potenciálom svojho mozgu.

Spánok vyčistí mozog do ďalšieho dňa

Odborníčka robila výskum na myškách a prirovnanie spánku k upratovaniu mozgu je naozaj dokonalé. Keď myši spali, ich mozgové bunky sa zmrštili, a tým vytvorili viac miesta pre mozgovú a miechovú tekutinu, ktorá tak mohla lepšie prúdiť mozgom a doslova odplavovala jedovatý nános súvisiaci so vznikom Alzheimerovej choroby. Štúdie ukazujú, že k podobným procesom pravdepodobne dochádza aj v ľudskom mozgu. K tomuto odplavovaniu odpadových chemických látok a toxínov dochádza iba počas spánku. V bdelom stave je mozog príliš zaneprázdnený riadením všetkých našich telesných funkcií. Aj riadiť aj odplavovať naraz nedokáže. „Je to akoby ste doma usporiadali večierok. Buď môžete zabávať hostí, alebo upratovať dom. Oboje naraz robiť nemôžete,“ pomohla si Nedergaardová s ďalším prirovnaním k životu.

Nevyspatý mozog sa zmenšuje a hlúpne

Dlhodobý nedostatok spánku môže dokonca súvisieť so zmenšovaním sa mozgu a nezvratnej strate mozgových buniek! To vyvracia mýtus, že spánkový deficit sa dá dohnať. Štúdia lekárskej fakulty v Singapure zistila, že čím menej s postupujúcim vekom spíme, tým rýchlejšie náš mozog starne. U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa mozgové komory zadržiavajúce mozgovomiešny mok pri zmršťovaní mozgu rozširujú a ryhy a záhyby mozgu sú výraznejšie. Tým dochádza k vzniku medzier. Výskumníci zistili, že nedostatok spánku u starších dospelých zvýšil rýchlosť zväčšovania sa mozgových komôr a znížil kognitívny výkon, čo sú presne tie ukazovatele starnutia mozgu, ktoré súvisia s prepuknutím Alzheimerovej choroby. Ponocovanie jednoducho nemá význam, lebo možno stihnete viac v ten konkrétny deň, no môžete si navodiť skoršiu demenciu, a to isto nestojí za to!

