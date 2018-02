Lekár radí: Vodiči cukrovkári, noste so sebou sladkosti. Čo vám hrozí?

Podľa nových pravidiel musia vodiči diabetici vedieť dokázať, že rozoznajú varovné príznaky, keď im chýba cukor. Sladký džús či napolitánka môže im aj ostatným na ceste zachrániť život.

Diabetici šoféri by mali mať so sebou vždy nejakú sladkosť. Môže to zachrániť život im aj iným.Autor: Shutterstock.com

Od 1. januára 2018 sa dostala do platnosti nová direktíva Európskej únie, ktorá sa týka vodičov diabetikov. Mala by predísť tomu, aby vznikali situácie, kedy vodičovi s cukrovkou klesne hladina cukru a dostane sa do stavu, kedy nie je schopný zodpovedne rozmýšľať. Vtedy sa, žiaľ, stávajú aj smrteľné nehody.

„Hypoglykémia môže spôsobiť veľmi bezohľadnú jazdu, vodič šialene predbieha, jazdí v protismere, na červenú,“ opisuje možné dôsledky poklesu hladiny cukru v krvi diabetológ docent MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti. „Jeho reakčné schopnosti sú pomalšie, zhorší sa mu sústredenie, zrak," dodáva.

Zradná cukrovka: Deti ju môžu dostať aj z reklamy. Cítite takýto zápach?

Noste si sladkosti

Samozrejme, mnohí vodiči s cukrovkou príznaky hypoglykémie u seba včas rozoznajú a ihneď auto odstavia. Čo by malo podľa lekárov nasledovať? „Okamžite potom by mali vybrať kľúče zo zapaľovania, lebo ich činnosť prestáva byť pod rozumnou kontrolou. Treba si presadnúť na sedadlo spolujazdca a zmerať si glukomerom glykémiu,“ odporúča docent Martinka. Podľa hladiny cukru v krvi treba skonzumovať isté množstvo sacharidov.

Pravidlá pre detské autosedačky sa menia. Máte v nich jasno?

„Prvá pomoc je pri ľahkej hypoglykémii jednoduchá. Treba sa napiť sladkého nápoja ako džús či kola, zjesť sladkú sušienku alebo si dať hroznový cukor, jednoducho skonzumovať rýchlo vstrebateľné cukry. Tie by mal každý diabetik nosiť so sebou. Príznaky zvyčajne ustúpia do pätnástich minút,“ vysvetľuje diabetológ docent MUDr. Zbynek Schroner, PhD., z Moldavy nad Bodvou. Ak je kontrolné meranie glykémie nižšie než 5,5 mmol/l, treba skonzumovať ďalšie sacharidy. Šoférovať by ste nemali skôr ako trištvrte hodiny po prekonanej hypoglykémii. „Skúste vyriešiť napríklad jednoduchý matematický príklad, aby ste si preverili, že už ste v poriadku,“ radí docent Martinka.

Signál cukrovky si všimnete aj v posteli! Ak ho zanedbáte, sexu môžete dať zbohom

Nové pravidlá EU pre šoférov

Podľa nových pravidiel platných od 1. januára 2018 v Európskej únii by vodičský preukaz nemal mať diabetik, ktorý za posledných dvanásť mesiacov prekonal aspoň dve ťažké hypoglykémie, prípadne trpí syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie. Vodič diabetik by mal, naopak, vedieť preukázať, že u seba dokáže rozoznať prvé varovné signály hypoglykémie a uvedomuje si jej riziká. Musí preukázať aj pravidelnú kontrolu svojej diagnózy. Ako ale bude smernica v praxi vyzerať, ukáže asi až čas.

VIDEO: Šport s cukrovkou. Lekárka radí, aký pohyb neublíži

Na každý pád je na Slovensku asi dvestotisíc diabetikov s vodičským preukazom, čiže dvestotisíc potenciálne rizikových šoférov. A je dôležité, aby sa vzhľadom na svoju diagnózu správali zodpovedne.„Všetci by si pred jazdou mali zmerať glykémiu, ktorá by mala byť nad päť. Diabetik by si mal sadať za volant najedený a glykémiu si kontrolovať po každých dvoch hodinách jazdy. V aute by nemal byť sám a mal by mať vždy so sebou niečo sladké,“ radí docent Martinka.

Varovné príznaky hypoglykémie

potenie

búšenie srdca

podráždenosť, zúrivosť

tras

rozmazané či dvojité videnie

pocit hladu či nevoľnosť

bolesť hlavy

poruchy koordinácie

únava, spavosť

Nespravili ste vodičák? Vinné môžu byť gény, psychologička má riešenie