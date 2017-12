Záchrana pre každého: Vychutnajte si dni pred sviatkami bez stresu

Odožeňte z vášho života napätie a užívajte si predsviatočný čas. S čistou hlavou kúpite i lepšie darčeky. Potešia hlavne malé, ale osobné.

Menší či väčší predvianočný stres priznala v prieskume viac ako polovica Slovákov. Zmeňte to. Nerozmýšľajte nad tým, že pre pracovné povinnosti nestihnete veľké upratovanie. Pred spaním si radšej spomeňte, aké príjemné je stretnúť sa pri sviatočnom stole so svojimi najbližšími. Padať snehové vločky uvidíte aj cez nevyleštené okná

Dajte si šťastný banán

Ak máte slabé nervy doplňte si jedálny lístok aj o céčko. Cez deň si pripravte ovocný šalát z citrusov. Nezabudnite ani na najšťastnejšie ovocie banán! Obsahuje totiž serotonín. Ku sklonku dňa sa preorientujte na zeleninu. Vyhnete sa nadbytočným kalóriám. K zeleninovému šalátu si pripravte rybu. Omega 3 mastné kyseliny totiž tlmia stresový hormón adrenalín.

Sadnite si do kresla

Nájdite si v byte najobľúbenejšie miesto, ktoré bude patriť iba vám. Pokojne to môže byť kreslo alebo gauč. Uvarte si čaj, zababušte sa do deky a otvorte si knihu. V domácnosti by malo platiť nepísané pravidlo, že ak vás na tomto mieste vidia iní členovia domácnosti, nebudú vás vyrušovať. Niekedy stačí polhodina a cítite ako znovuzrodení. Oddýchnutá hlava vymyslí originálnejšie darčeky.

Nevzdávajte sa koníčkov

Chodíte behom roka pravidelne do fitka, na aerobik, box či tanec? Nevynechávajte kurzy ani pred sviatkami. Predvianočný stres si vyžaduje poriadnu dávku endorfínov a pohyb je najjednoduchší spôsob ako podporiť ich produkciu. Najbližší ocenia vašu dobrú náladu a zhodiť pred sviatočným leňošením pár kilogramov tiež nie je na škodu. Dobrá kondícia sa vám zíde aj na lyžovačke.

Rozvoňajte si byt

Olejové masáže s bylinkovým vôňami výborne uvoľnia všetky zmysly. Terapeut vás premasíruje od hlavy po päty. Antioxidačný a regeneračný účinok jednotlivých olejov navyše ocení suchá pokožka. Získa pružnosť i zdravú farbu a lepšie vynikne v slávnostných šatách pri štedrovečernom stole. Po príchode z vianočných nákupov si doprajte domácu vonnú terapiu. Napätie odoženie olej z medovky, levandule, kamiliek či ruže.

