Zakázané dotyky: Na tieto časti tela rukami radšej nesiahajte!

Ruky sú najväčšími prenášačmi patogénov. Ak si nimi nechcete privodiť zápalové ochorenia, určitých častí tela by ste sa nimi dotýkať nemali.

Premýšľate v práci alebo len oddychujete pri pozeraní filmu, prstami si podvedome prechádzate po tvári, škrabete sa a skončia na kraji vašich úst. Možno sa konečne začnete kontrolovať ak vás upozorníme na to, čo si dotykmi na citlivých častiach tela môžete spôsobiť.

Oči: Dbajte na hygienu!



Začneme najcitlivejšou časťou, očami. Ak vám do nich niečo padne a nemáme tým na mysli žiadneho sympatického človeka, automaticky si cudzie teliesko či mihalnicu začnete vyberať prstami. Rezanie v oku nie je nič príjemné, no radšej vydržte o pár sekúnd dlhšie a vylovte si z vrecka čistú vreckovku! Vyhnete sa tak oveľa horším problémom v prípade, že si do oka zanesiete špinu a baktérie. To isté platí aj pre dámy, ktoré si z kútikov očí vyberajú nahromadené zvyšky očnej linky.

