Zapálili ste si dnes sviečku? Môže vás zachrániť pred jesenným splínom

V novembri vás ľahšie prepadne smútok či nostalgia. Naučte sa ich zahnať svetlom. Kratšie dni sa podpíšu aj pod pocit šťastia.

Pochytil vás s príchodom novembra splín a častejšie vás prepadne smútok? Za všetkým sa môže skrývať nedostatok svetla. Keď je jeseň v plnom prúde, skracujú sa dni. Vstávate po tme, z práce chodíte tiež takmer po tme. A práve prirodzené, slnečné svetlo zvyšuje produkciu hormónov šťastia. Jeho nedostatok nás naopak unavuje. Aby sa vám zlepšila nálada, potrebujete farby, vône a svetlo. Zachrániť vás môžu napríklad aj sviečky.

Sviečky s vôňou

Zapáliť si ich môžete všade tam, kde máte pocit, že potrebujete viac svetla. V kúpeľni či obývačke. Zároveň budete mať i väčší pocit bezpečia. Počítajte s tým, že väčšina sviečok sa vyrába z parafínu, teda z ropy. Ich odporcovia často zdôrazňujú ich škodlivosť voči zdraviu i životnému prostrediu. Dnes však už nájdete aj šetrnejšie sviečky, ktoré sú vyrobené z rastlinných, prírodných olejov. Často sa využíva i stearín, zmes kyseliny stearovej a palmitovej, ktorá je biologicky rozložiteľná. Pri výrobe sviečok sa však často využíva i včelí vosk. Sviečky vám prinesú do bytu svetlo, správnu arómu éterické oleje, ktoré môžete nakvapkať do aromolampy. Siahli ste po vôni vanilky? Pocítite teplo. Naopak povzbudenie a osvieženie prinesú akékoľvek citrusové vône. Ovocné vône so sladkým nádychom prinesú radosť a dokonca naštartujú aj vašu kreativitu.

Vonné sviečky škodia ako cigaretový dym

Prechádzka v každom počasí

Ani tá najkvalitnejšia sviečka vám však úplne nenahradí denné svetlo. Využite každý slnečný deň a strávte vonku minimálne polhodinu. Platí to aj pre dni, keď je zamračené. Je lepšie stráviť vonku každý deň kratší čas ako raz za týždeň absolvovať 2 hodinovú prechádzku. Hoci je zamračené, denné svetlo má intenzitu 5 000 luxov, čo je hodnota 50-krát silnejšia ako priemerné osvetlenie miestnosti. Či už ste doma alebo v práci nebráňte prirodzenému svetlu, aby prúdilo do miestnosti. Odhrňte závesy, vytiahnite žalúzie.

Pleťte z farieb

Zachrániť pred splínom vás môžu i farby. Ideálne sú odtiene žltej, oranžovej a červenej. Výborné sú aj bytové doplnky týchto farieb. Vankúše, deky, ale aj kytica kvetov. Žltá je vždy symbolom slnka a poskytuje vám pocit bezpečnosti. Oranžová vás nielen zahreje, ale i dobije energiou. Vďaka červenej budete vitálnejší. Ak obľubujete ručné práce, uštrikujte si šál, ktorý bude poskladaný zo všetkých optimistických farieb.

