Zasa vás vytočil? 6 stratégií ako zvládnuť hnev a byť nad vecou 

Pravidelne vám niekto zdvihne tlak či sú to deti, partner, nadriadený s veľkým egom alebo nezodpovedný kolega. Základ je, hlavne to nezhoršiť a neuškodiť ani svojmu zdraviu. Nadýchnite sa, máte iba jedno!

Hnev je prirodzená, no veľmi silná emócia, ktorú zo seba potrebujete dať von. Môže mať rôzne podoby. Niekoho vyvedie z miery každá maličkosť, iný sa rozčúli len výnimočne, no s o to väčšou intenzitou a výbušnosťou. Zastaviť hnev, je ťažké, no verte nám, oplatí sa to. Spôsob, akým to urobíte, je dôležitý, pokiaľ si nechcete zničiť zdravie i medziľudské vzťahy. Pre tých z vás, ktorí majú výrazný temperament to môže byť naozajstná výzva. Ale naučiť sa to dá.

Vezmite si k srdcu tieto tipy odborníkov na psychológiu:

1. Zakázané slovíčka. Premyslite si to!

Vo vyhrotenej situácii ľahko poviete niečo, čo hneď po vyslovení ľutujete. V momente, ako sa vám niečo nepáči, vytrieďte si v hlave myšlienky, ktoré zatieňujú všetko racionálne. Na to treba čas.

Myslíte si, že vás ten druhý chápať nechce? Mýlite sa. Niekedy k tomu potrebuje iba naviesť. Ak máte sklon k neprimeraným reakciám, radšej zostaňte ticho a svoj názor na vec vyslovte neskôr. Pri oponovaní sa vyhnite všeobecným slovám „nikdy", „vždy", „niečo". Všetko sa snažte čo najviac konkretizovať alebo poukázať na príklad, situáciu, ktorá sa už v minulosti stala, ak vám napadne. Z miestnosti, kde došlo ku konfrontácii však neodchádzajte. Ten druhý môže nadobudnúť dojem, že ho ignorujte alebo ním pohŕdate. Neurážajte a neskáčte do reči. Pri komunikácii v každom vzťahu, je na prvom mieste pokora a úcta. Nech vás už nahnevá akokoľvek.

Čítajte aj: Piliere pevného a šťastného vzťahu: Na čom stojí ten váš?