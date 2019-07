Zaťaží sprcha kožu menej ako kúpeľ? Prečo poteší alergikov?

Pokožka vždy ocení osvieženie. Aj sprcha však musí mať správnu dĺžku, penivosť a teplotu. Tak bude šťastná nielen koža, ale aj mozog.

Pre mnohých môže byť sprcha celoročne vhodnejšia ako vaňa. Štúdia odborníkov z univerzity vo Virgínii dokonca zistila, že chladnejšia sprcha stimuluje oblasť mozgu, ktorá navodzuje pocit šťastia. Aj sprcha môže zahnať smútok a vylepšiť náladu. Kedy by ste ju nemali v žiadnom prípade vynechať?

Príliš sa neschlaďte

V lete padne rýchla sprcha vhod. „Vlažná voda ochladí organizmus. V prípade potreby možno rýchlu sprchu opakovať aj viackrát denne,“ súhlasí dermatologička MUDr. Martina Part. „Pozor však na teplotný šok. Ak sa osprchujete v príliš studenej vode, bude teplotný rozdiel vody, okolitého prostredia a organizmu príliš veľký. Po rýchlom schladení sa bude organizmus snažiť rozdiel vyrovnať, čo vyústi do zvýšeného potenia.“

To, či zvolíte rannú alebo večernú sprchu, je len na vás. Deň by ste ňou mali začať, ak sa počas spánku viac potíte. Navyše ranná sprcha výborne naštartuje krvný obeh. Prúd vody vás prebudí nielen z telesnej, ale i zo psychickej stránky. Tie najlepšie nápady pre pracovný deň sa často rodia práve pod sprchou.

Večer poteší alergikov

Večernú sprchu ocenia tí, ktorí ju vnímajú ako očistu. Zmyjú zo seba celý pracovný deň. Na sklonku dňa teplejšia voda uvoľní svaly, čo navodí organizmus na oddych a bude sa vám lepšie spať. Opomenúť by ju nemali najmä alergici. Voda spláchne z tela možné alergény ako peľ, prachové častice, prípadne zvieraciu srsť. Zmyť si treba i vlasy. Tak sa drobné častice nedostanú s vami do postele a nebudú vás v noci dráždiť. Večerná sprcha môže byť vhodnejšia aj pre suchý typ pokožky. Má celú noc na regeneráciu a bude lepšie pripravená na dennú záťaž.

Stačí pár minút

Vo všeobecnosti sprcha znamená pre kožu menšiu záťaž ako kúpeľ vo vani. „Na zmytie nečistôt je sprcha postačujúca. Pri kúpeli dochádza k macerácii kože, čo môže mať škodlivý efekt,“ vysvetľuje odborníčka. „Koža je mäkšia, menej odolná a náchylnejšia na prienik infekcie či tvorbu drobných trhliniek.“

Práve z týchto dôvodov sa to neoplatí preháňať ani so sprchovaním. Teplota vody by nemala presiahnuť 35 stupňov Celzia. Pod sprchou by ste nemali stráviť čas dlhší ako 4 minúty. Potom sa už začína narúšať prirodzený ochranný plášť pokožky. Hoci na základnú očistu postačí čistá voda, správne gély či krémy dokážu svoje.

Podčiarknite sviežosť

V lete sú vhodné hydratačné sprchovacie gély, oleje či mydlá, ktoré normalizujú pH pokožky. Tá sa v prípade zdravej kože pohybuje okolo hodnoty päť. Hoci bohatá pena vyvoláva u mnohých pocit sviežosti, koža sa jej až tak nepoteší. Pri výbere sprchovacích gélov sa držte pravidla, čím menej peny, tým lepšie. Aby bolo umývanie šetrnejšie, používajte gély či mydlá pomenej a sústreďte sa najmä na záhyby.

Športovci musia posilňovať

Pravidelný tréning automaticky znamená aj častejšie sprchovanie. Pokožku posilnia najmä prípravky s obsahom glycerínu, pantenolu, prípadne vitamínu E. Pokožku osušte len pritlačením uteráka na telo. Rovnako je dôležité, aby ste si ju po každej sprche nakrémovali. „Hydratovaná koža je menej zraniteľná, odolnejšia proti mechanickým poraneniam,“ upozorňuje dermatologička. „Cez zdravú kožu nepreniká toľko alergénov ako cez vysušenú. Hydratovaná koža zároveň vyzerá krajšie.“ Pri výbere telového krému vždy zohľadnite typ pokožky.

