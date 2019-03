Zázračný koreň z Indie vás nakopne energiou cez deň. V noci pritiahne pokojný spánok

Od únavy celý deň zaspávate alebo zo stresu nemôžete spať? Na oba problémy existuje jedno riešenie. Koreň indického ženšenu však dokáže oveľa viac.

Milan otvoril oči a pozrel na hodinky. „Pol tretej,“ zašepkal do tichej spálne a započúval sa, ako jeho priateľka spokojne odfukuje. Problémy so spánkom prišli s povýšením a obrovským tlakom, ktorý každý deň musel zvládať. Vo chvíli, keď začal uvažovať, že zmení robotu a nájde si niečo, kde bude mať menej stresu, zistil, že čoskoro bude otcom. Keby sa tak mohol aspoň jednu noc vyspať a oddýchnuť si... „Skús toto,“ položila mu kolegyňa na stôl čiernu fľaštičku. „Myslíš, že by som zvládala prácu a dve deti, keby som nemala tajnú zbraň?“ mrkla na neho.

Šokovane otvoril ústa. „Nie, neboj sa, koreň ženšenu indického mi pomáha bojovať proti panike a večer bez problémov zaspať. Kedysi som zaspávala s medovkou, ale časom už na mňa nemala prakticky žiadne účinky. Lieky na spanie ma úplne odpísali a nepočula som malú, keď začala v noci plakať. Doobeda som z nich bola úplne mimo a nevedela som sa naštartovať. Ašvagandu mi poradila moja lekárka. Pár rokov študovala aj ajurvédsku medicínu v Indii,“ presviedčala ho, aby to skúsil.

Ako to funguje?

O zázračnom koreni si Milan naštudoval všetko, čo sa dalo. Stále mu však nešlo do hlavy, ako môže jeden prípravok dodať energiu i pomôcť so spánkom. „Ašvaganda sa zameria na tú časť tela a zafunguje tam, kde máte problém. Keď ste v strese, zníži stresový hormón kortizol. Pri probléme so spánkom vás upokojí, čím privodí spánok. Pomáha tiež telu, ktoré je unavené, získať stratenú energiu,“ vysvetľuje ajurvédsky lekár Nalin Sanath Kumara. Tvrdí, že tam, kde to v tele nefunguje správne, zasiahne indický ženšen. „Či už ide o spánok, energiu, alebo stratu chuti na sex. Pomáha udržať dostatočnú výživu tkanív, najmä svalov a kostí, pričom podporuje správnu činnosť nadobličiek a reprodukčných orgánov,“ vysvetľuje odborník na ajurvédsku medicínu.

Najcennejšia bylina

Ašvagandu nájdete i pod názvom Withania somnifera alebo withania opojná, v preklade znamená „vôňa koní“. Jej čerstvo nastrúhaný koreň totiž skutočne vonia ako kôň. Patrí medzi najcennejšie byliny v ajurvédskom medicínskom systéme. „Je to adaptogén, teda rastlinný produkt, ktorý zvyšuje odolnosť organizmu proti stresovým situáciám, ako je zranenie, úzkosť alebo telesná únava. Adaptogény zlepšujú schopnosť odolávať zmeneným podmienkam, teda prispôsobiť sa im. Práve to je dôvod, prečo je využite ženšenu veľmi široké,“ hovorí doktor Kumara. Z rastliny sa využíva len jej koreň, a to už tisíce rokov. „Vždy sa používala rovnako, teda na harmonizovanie celého tela, aby správne fungovali všetky orgány,“ hovorí lekár.

Nie je pre každého

Oplatí sa vám ju skúsiť, ak máte málo energie, ale ak trpíte poruchou štítnej žľazy, používaniu ašvagandy sa vyhnite. „Zvyšuje hladinu hormónu štítnej žľazy. Diabetikom tiež radím používať ju opatrne, znižuje hladinu cukru v krvi. Ak máte vysoký tlak, pomôže vám ho znížiť, ale ak ho máte nízky, bude na vás pôsobiť ako sedatívum,“ upozorňuje doktor Nalin. Aby ste ocenili všetky benefity užívania indického ženšenu, musíte byť trpezlivý. Niekto pocíti účinky ihneď, ale kým sa harmonizuje celé telo, potrebujete aspoň dvoj- až trojmesačnú kúru. „Po tomto čase môže ašvaganda vypnúť niektoré hormóny v tele alebo ich dá do správnej hladiny. Oplatí sa ju vyskúšať pri Alzheimerovej chorobe alebo insomnii, čo je chorobná nespavosť,“ vysvetľuje odborník, že pri oboch diagnózach telo produkuje nežiaduce hormóny.

Ráno či večer?

Užívaním ovplyvníte to, či jej účinky chcete využiť na pokojný spánok, alebo energiu počas dňa. „Pre niekoho je vhodné užívanie ráno či počas dňa, pre iného večer pred spaním. Ak potrebuje viac energie na deň a cítite celkové oslabenie, stres, nervozitu, treba si dať ašvagandu už ráno. Keď máte problém so spánkom, užívajte pred spaním,“ hovorí odborník na ajurvédu a pridáva tip. „Ak ju užijete so včelím medom, jej pôsobenie bude intenzívnejšie.“ Indický ženšen zoženiete i vo forme čaju alebo prášku, ale nevonia príliš lákavo, prípadne má veľa pridaných látok.

Pri výbere správneho prípravku si všímajte aj obsah withanolidov. „Sú to biologicky aktívne látky, ktoré sa podieľajú na posilnení vitality a majú pozitívne účinky na nervový systém. Ideálny obsah je päť percent. Koreň užívajte vo forme kapsúl, najlepšie vegánskych. Skontrolujte zloženie, pretože kapsuly by mali obsahovať len čistý extrakt z ašvagandy bez pridania iných látok,“ radí odborník, aby ste nemíňali peniaze na doplnky výživy bez účinku. Upozorňuje na ďalšiu výhodu – pri tabletovej forme ľahko odsledujete dennú dávku. Ak to preženiete, čakajte hnačku.

Konská sila

proti: stresu, úzkosti, únave, zápalom

za: lepší spánok, imunitu, silu, sex, sústredenie

urýchľuje liečbu prechladnutia, herpetických vírusov

zvyšuje hladinu testosterónu, objem semena i obsah spermií v ejakuláte

znižuje čas rekonvalescencie

zlepšuje pamäť, pomáha pri učení



Skontrolujte zloženie, pretože kapsuly by mali obsahovať len čistý extrakt z ašvagandy bez pridania iných látok.

