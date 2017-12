Zázraky sa dejú! Laserová operácia očí sa s časopisom Zdravie stala prekvapením pod stromček

V novembri sme vyhlásili súťaž o bezbolestnú operáciu očí. Do redakcie nám prišlo toľko mailov s túžbou vyhrať ju pre seba alebo pre blízkeho, že sa nám výber víťaza poriadne predĺžil. Ale máme ho!

Celkom jasný svet okolo seba uvidí mladá žena, ktorá možno doposiaľ netuší, že v hre bol aj jej zrak. Napísala nám totiž jej nadriadená, pani Kamila Semančíková:

„Ide o moju 24-ročnú zamestnankyňu, ktorú si nesmierne vážim. Je to šikovné a skromné dievča, ktoré to v živote nemá ľahké. Vyše 10 rokov nosí kontaktné šošovky, no v poslednej dobe ich netoleruje, a na okuliare si nevie zvyknúť. Často spomína, že by si chcela dať oči zoperovať, no finančná situácia jej to neumožňuje. Výhrou by som jej chcela urobiť obrovskú radosť. Je to výnimočná žena, ktorá sa dokáže tešiť z maličkosti. Ide čas Vianoc a toto by bol určite najkrajší darček na svete. Snáď sa zázraky ešte dejú."

GRATULUJEME k bezbolestnému laserovému zákroku očí v hodnote 2190 eur!

Poznámka redakcie: V prípade, že by víťazka nemohla operáciu absolvovať, výhru posunieme vybranému náhradníkovi.

Sledujte

► Čo sa deje pri laserovej operácii očí a čo jej predchádza?

► VIDEO: Kedy po laserovej operácii uvidíte ostro?