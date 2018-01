Zbavte sa monokla. Rýchlo!

Padli ste alebo dostali päsťou do oka? V žiadnom prípade si nedávajte tabletku od bolesti s kyselinou acetylsalicilovou!

Prvá pomoc je jasná! Priložte si na oko studený obklad. Modré, červené či čierne zafarbenie okolo oka vyvolalo vnútorné krvácanie. Studený obklad stiahne opuch a aj cievy, ktoré krvácajú. Čím skor si obklad na oko dáte, tým menšie budú následky. Ideálne je, ak máte po ruke sáčok s mrazenou zeleninou. Nepritlačte ho však rovno na oko, najprv ho obaľte v utierke. Inak by ste si na pokožke mohli spôsobiť omrzlinu.

24 hodín je kľúčových

Ak nemáte mrazenú zeleninu, rovnakú službu vám urobia aj kocky ľadu, ktoré vhodíte do mikroténového vrecka. Aj tie však musíte najprv obaliť textilom, ktorý máte po ruke. Všetko studené je vítané. Prvý obklad si nechajte na oku aspoň 15 minút. Počas nasledujúcich 24 hodín si však musíte dávať na monokel obklad každú hodinu a vždy vydržať aspoň 10 minút. Nerobte to dlhšie, prestávky sú dôležité, inak mozog vyšle signál, aby studené miesto krv zahriala. Ak sa do okolia oka nahrnie, opuch sa ešte zväčší a podliatina bude farebne výraznejšia.

Čo je ešte dôležité?

• Poranené a opuchnuté viečko sa nesnažte nasilu otvoriť prstami. Ešte viac by ste si ublížili a zranili poškodené okolie oka.

• Nesmrkajte! Môžu totiž popraskať ďalšie cievky a monokel sa ešte zväčší.

• Ak chcete zbaviť bolesti a užijete tabletku s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, naruší sa zrážanie krvi na prasknutých cievkach v okolí oka a podliatina sa ešte zväčší.

Bolí vás hlava?

Monokel mizne minimálne týždeň. Ak mu však počas prvých 24-hodín venujete maximálnu starostlivosť, môžete skrátiť čas, počas ktorého bude zdobiť vaše oko.

S návštevou doktora nečakajte, ak po otvorení oka vidíte rozmazane, neviete okom pohnúť, na povrchu oka máte viditeľné ranky alebo krv. K lekárovi choďte, aj keď vás po rane do oka bolí hlava, točí sa vám alebo máte stále nutkanie zvracať.

Prejdite na teplé

Po 24 hodinách už chlad nepomôže. Nasledujúci deň nechajte oko odpočívať a po 48 hodinách, môžete začať s prikladaním teplých obkladov. Nie horúcich! Teplé zohrejú zrazenú krv a tá sa dokáže vstrebať naspäť do tela.

