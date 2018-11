Zdravé nemusia byť ortopedické. Aké papuče sa oplatia?

Istá anglická štúdia potvrdila, že práve papuče zachránia od prechladnutia tých, ktorí mávajú studené nohy. A môžu vám zachrániť aj kĺby.

Obľúbené papuče sú pre mnohých symbolom tepla a domova. Najmä počas mrazivých a sychravých dní. Prídete po celom dni, vyzujete pevné topánky a vhupnete do mäkkých papúč. Všetko z vás zrazu opadne. Ponožkové, gumené, ortopedické, rovné či s platformou, papúč nájdete od výmyslu sveta.

Len seďte

Pri výbere papúč zohľadnite, koľko času v nich budete tráviť a po akých povrchoch sa budete pohybovať. „Obľúbené ponožkové papuče, ktoré si len navlečiete na nohy a nemajú žiadnu podrážku, sú vhodné len pri pozeraní televízie,“ vysvetľuje podiatrička Denisa Mertl.

„Ak strávite čas pri sporáku či upratovaním a lietaním po schodoch, mali by ste mať kvalitnejšie papuče. Ak nemáte problémy napríklad s kolenami alebo chrbtom, nemusia byť ortopedické.“ Bez problémov nájdete aj zdravé, správne tvarované a mäkké papuče, ktoré zvládnu výrastky na päte. To, či si vyberiete papuče s otvorenou alebo so zatvorenou špičkou, je len na vás. Nemusíte sa tak orientovať len na tvrdšie korkové modely.

Prsty ani päta

„Dôležité je zvážiť tvar chodidla. Napríklad mnohé ortopedické papuče sú určené vyslovene na širšie chodidlá. Ak ich máte úzke, bude vám v nich noha zbytočne lietať. Tento typ papúč vám nebude vyhovovať,“ radí odborníčka. „Nesnažte sa vtesnať široké chodidlo do úzkych papúč. V tom prípade zvoľte papuče so širšou prednou časťou. Nikdy by ste po vyzutí nemali mať na priehlavku vyrytú čiaru z papuče. Ak máte úzke chodidlo, zvoľte papuču s nastaviteľnými remienkami.“

Tie chodidlo lepšie ukotvia. Prsty, ktoré trčia vpredu z papuče alebo päta, ktorá vám vypadáva v zadnej časti, si koledujú o problém. Pri chôdzi zbytočne riskujete zranenie. Nohy príliš neocenia ani papuče, ktoré majú vyššie podpätky, prípadne platformu. „Ak v nich budete dlho stáť pri sporáku, budú sa vám skracovať lýtkové svaly,“ upozorňuje podiatrička. „Starší ľudia preferujú uzavreté papuče, ktoré sú teplejšie a majú pevnú pätu. Vtedy platí rovnaké pravidlo ako pri klasickej obuvi – čím je päta pevnejšia, tým lepšie. Chodidlo má väčšiu stabilitu.“

Radšej sa obujte

Rozhodli ste sa doma chodiť naboso? V prípade dospelých, to nie je najlepší nápad. Už ste si svoje odchodili a nohy majú v sebe zakódované rozličné biochemické reťazce. Tvrdé rovné dlážky chodidlá príliš nepotešia. Papuča vás uchráni pred šokom. „Je to absorpčný element. Tlmí nárazy, ktoré pri chôdzi po byte či dome vyrážajú do kĺbov a celého tela. Čím je papuča tenšia, ohybnejšia, mäkšia, tým horšie.“



Zdroj foto v texte: Shutterstock

Najčastejšie takto vyzerajú jednorazové hotelové papuče. Nie sú vhodné na pravidelné nosenie. Materiály voľte radšej prírodné, priedušné, aby vám noha mohla dýchať. Ak sa bude chodidlo v papuči potiť, zbytočne zvyšujete riziko vzniku mykózy. Vhodné sú aj klasické textílie, ktoré si môžete pamätať z detských papúč.

Rozlúčte sa s nimi

Ani papuče vám nevydržia naveky, hoci vzdať sa obľúbenej, mäkkej, vychodenej topánky je niekedy veľmi ťažké. Určite si ich vymeňte, keď vám cez uzavretú časť trčí palec alebo máte schodenú alebo zlomenú zadnú časť päty. „Čím je papuča opotrebovanejšia, tým menej opory dáva chodidlu. Vo všeobecnosti by ste si ich mali meniť každý rok, dva. Každý si to však musí ustrážiť sám,“ dopĺňa odborníčka. Pri výbere papúč dbajte najmä na kvalitu a pohodlie. Kupovať si ich choďte radšej popoludní, keď ste si už svoje odchodili.

Teplo ich vysuší

V chladných mesiacoch vám môže ťažkosti spôsobiť aj podlahové kúrenie. Keď chodíte naboso alebo máte len ponožkové papuče, koža nie je dostatočne oddelená od teplého povrchu. „Môže to byť príjemné, avšak koža sa zbytočne vysušuje. Čím ďalej, tým viac ľudí máva v zime problémy so suchými chodidlami,“ varuje podiatrička. „V minulosti to bol skôr letný problém. Vtedy chodidlá v šľapkách vysušuje napríklad prach.“