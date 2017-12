Zdravie má darček pre každého! Vy ho ešte nemáte?

Praktická maličkosť, s ktorou vám bolesť nepokazí deň. Len v novom čísle mesačníka Zdravie sa ale dočítate aj to, že nadmerné užívanie liekov ničí životne dôležitý orgán. A pečeň to nie je!

Každý desiaty má problém

Možno si myslíte, že najpodstatnejšou čističkou tela je pečeň. No nie je v tom zďaleka sama. Obličky filtrujú a odstraňujú z tela najmä liečivá. A hoci sú dve, len málo diagnóz zasiahne iba jednu. „Jeden z desiatich dospelých ľudí má nejaký stupeň chronického ochorenia obličiek,“ uvádza profesorka Viera Spustová, prezidentka Slovenskej nefrologickej spoločnosti. Silná vzájomná spojitosť je najmä medzi obličkami a zlyhaním srdca, ale s chorými obličkami stúpa aj riziko zlomenín či bolesti kĺbov. Všetko životne dôležité o obličkách sa dočítate v novom Zdraví s darčekom.

Nealko opica existuje

Ani pitný režim vám obličky zaručene nezachráni. Dokonca si ich môžete doslova „utopiť“. No sú chvíle, keď to bez vody jednoducho nejde. Chystáte sa večer oslavovať, alebo sa obetujete a budete šoférovať? Poriadnu opicu si môžete uhnať aj bez jedinej kvapky alkoholu. A nemusíte piť nič nezvyčajné, no bude vás pekelne bolieť hlava a môžete objímať záchod celý deň. V januárovom Zdraví sa dozviete aj to, ktoré nealko zhoršuje sprievodné znaky vytriezvenia a s čím sa vám určite neoplatí riediť ovocné džúsy.

Tip: TOP záchrany pred opicou. Dajte si ich pred večierkom a bavte sa do rána!

Kvapka stačí a ste hore

A čo taká káva? Po opici nie je to najlepšie. Kofeín spomaľuje odbúravaniu alkoholu, čo nepoteší najmä šoférov. Zdravie ale vie, čo vás zaručene preberie. Pár kvapiek toho správneho oleja do arómolampy. Ak neveríte, len sa skúste nadýchnuť. Ako bonus budete mať v ten voňavý deň aj vyššie sebavedomie, čo sa iste hodí.

► VIDEO: Úžasné tipy, ktoré v decembri oceníte. Zaženú aj predvianočný zhon

Aspoň tak ako praktický darček – zásobník na lieky, ktorý nájdete v každom mesačníku Zdravie. Vďaka nemu nebude lieky ničiť svetlo a vy ich môžete mať po ruke, nech budete kdekoľvek.

Januárové Zdravie s darčekom je už v predaji!

Prelistujte si ho ► TU!