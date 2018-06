Krásne nohy v letných sandáloch

Či už ste milovníčky vysokých podpätkov, aktívne športujete alebo často nosíte topánky naboso, určite máte nejednu skúsenosť s nepríjemnými odreninami či pľuzgiermi z topánok. Nejde síce o závažné ťažkosti, ale aj tie vedia znepríjemniť život.

A následné hojenie poranených miest sa pekne komplikuje, ak ich včas neošetríme. Preto v žiadnej dámskej kabelke či batohu nesmie okrem žuvačiek, vreckoviek či rúžu chýbať rezervná náplasť, alebo radšej dve.

Ako vlastne vzniká pľuzgier?

Pri trení pokožky s obuvou sa spodná vrstva pokožky oddelí od vrchnej, priestor medzi týmito dvomi vrstvami sa vyplní lymfou a pľuzgier je na svete. Keď sa objaví prvý náznak pľuzgiera, pomôže náplasť. Bez nej by sa totiž mohla vrchná vrstva pokožky strhnúť a do rany by sa dostala infekcia. Aj preto sa odporúča použiť náplasť na exponované miesta preventívne. Ťažkosti môžu spôsobiť aj topánky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú pohodlne a pri skúšaní v obchode nám dobre sedia. Trvá ale dlhší čas, kým sa našej nohe prispôsobia. Pľuzgiere však môžu vzniknúť aj vo vychodenej topánke, napríklad pri športe alebo turistike. Stačí na to iba spotená ponožka alebo prach v topánke.

Správnou starostlivosťou urýchlite hojenie

Hojenie pľuzgiera sa zvyčajne zaobíde bez väčších problémov, je ale nepríjemné. Správnou starostlivosťou môžete hojenie urýchliť. V prípade, že pľuzgier ešte nepraskol, nie je vhodné ho prepichovať, ale rovno naň aplikovať náplasť. Ak už pľuzgier praskol, najprv ho treba vydezinfikovať a až potom ošetriť náplasťou. Medzi ďalšie problémy spojené s chodidlami patria okrem pľuzgierov aj kurie oká. To je stvrdnutá koža, ktorá vzniká hromadením odumretej pokožky v oblastiach nad kĺbovými alebo kostnými vyvýšeninami.

Výber náplasti

Každej z najčastejších bolestí na nohách vyvinuli odborníci z 3M na mieru rad náplastí Spofaplast®, určených na starostlivosť o chodidlá. Pomôžu pri ošetrení pľuzgierov, kurích ôk, odrenín, ale aj ako prevencia proti ich vzniku. Pri výbere vhodných náplastí na pľuzgiere sú najlepšou voľbou tie s gélovým vankúšikom. Vďaka svojim vlastnostiam nielen zmiernia bolesť, ale zároveň urýchľujú proces hojenia rany. Vyskúšať môžete vodeodolné gélové náplasti od značky Spofaplast®, ktoré existujú v dvoch veľkostiach – na päty a na prsty. Okrem gélových náplastí na pľuzgiere ponúka Spofaplast® aj ochrannú náplasť na chodidlá alebo náplasť Komfort na odreniny.

SÚŤAŽ s náplasťami Spofaplast®

Pripravte sa na leto s náplasťami Spofaplast®. Vaše nohy budú ako v bavlnke a môžete vyhrať víkendový wellness pobyt pre 2 osoby v hoteli Permon, lekárničku Spofaplast® alebo funny skákaciu loptu. Stačí si zakúpiť akékoľvek dve balenia náplastí Spofaplast®, po nákupe si uschovať doklad a registrovať sa do 30. 6. 2018 na stránke www.3m.sk/spofaplast_sutaz.



Gélové náplaste na pluzgiere mix. Autor: Spofaplast