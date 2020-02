Zníženie škodlivosti fajčenia môže zachrániť mnohé životy. Pomôžu nám nové technológie?

Akým smerom sa vydá regulácia škodlivosti klasických cigariet? Dnes sa vedie veľká diskusia o e-cigaretách a bezdymových produktoch na zahrievanie tabaku. O ich miere rizikovosti rozhodujú najnovšie vedecké poznatky.

Skončili ste s fajčením a už ste sa k nemu nikdy nevrátili? Podľa dostupných štatistík zo susedných Čiech ste pravdepodobne jedným zo 4 % ľudí, ktorým sa to podarilo. Zvyšných 96 % fajčiarov, ktorí sa pokúšali prestať, sa k fajčeniu nakoniec vždy vrátilo. Dnes máme po celom svete viac ako miliardu fajčiarov, tí minú stovky miliónov eur na cigarety, ktoré v konečnom dôsledku zabijú ročne okolo 5 miliónov z nich a ďalších 600 000 zomrie následkom pasívneho fajčenia. Aj kvôli týmto alarmujúcim číslam sa v poslednej dobe stále viac hovorí o takzvanom koncepte znižovania škodlivosti (harm reduction) v oblasti fajčenia klasických cigariet.

Sľubná alternatíva

Predstavitelia štátov, lekári, ale aj široká verejnosť vedie veľkú diskusiu o tom, či sú alebo nie sú e-cigarety a zariadenia na zahrievaný tabak menej nebezpečné ako klasické fajčenie. Podľa viacerých predstavujú minimálne nádejnú alternatívu.

Tabakový priemysel tvrdí, že by mali byť zohľadnené ako prostriedok na znižovanie počtu tradičných fajčiarov. Hlasy na ich podporu sa ozývajú aj z radov lekárov. „Pri tejto problematike bude vždy problém s motiváciou pacientov a nie je možné vyriešiť to tým, že budeme čakať. To by bol prístup z minulého storočia. Je potrebné konať a konať ihneď. Je dôležité pracovať s čímkoľvek, čo umožňuje niečo zmysluplné a pre pacienta pozitívne, niečo, čo znižuje riziko,“ hovorí profesor Michal Miovský, prednosta Kliniky adiktológie 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Zastáva sa názoru, že práve prístup založený na princípe znižovania škodlivosti je trendom v boji proti fajčeniu. „E-cigarety a výrobky na zahrievanie tabaku reprezentujú nie len zaujímavú a sľubnú alternatívu pre minimalizáciu rizík, ale tiež možnosť pre liečebné postupy. Máme mnoho skúsenosti s rovnakým princípom liečby opiátových závislostí. Nie je preto dôvod, aby to nefungovalo aj v tomto prípade,“ apeluje Miovský.

Ak sa väčšine fajčiarov nedarí zbaviť sa svojej závislosti na cigaretách, znižovanie rizika s využitím alternatív, ktorými sú elektronické cigarety, je podľa adiktológov lepším riešením, ako zostať pri klasických cigaretách. Vychádza to z predpokladu, že závislosť na nich spôsobuje nikotín, ale pre človeka sú škodlivé predovšetkým stovky toxických látok, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku.

Čo je vaping?

Pri vapingu ide o inhalovanie vodnej pary prostredníctvom vyvíjača pary, elektronickej cigarety. Tá môže byť obohatená o rôzne arómy či nikotín. Vdychovanie nikotínu prostredníctvom pary nepredstavuje rovnaké riziko pre verejné zdravie ako tabak. Neprichádza tu k inhalovaniu dechtu a spalín, a tak sa predchádza nebezpečenstvu vzniku zdravotných problémov. Štúdie poukázali na to, že ľuďom, ktorí úplne prešli na elektronické cigarety, sa znížil v tele počet toxínov a rakovinotvorných buniek v porovnaní s klasickými fajčiarmi.



Zdroj: Shutterstock

Tieto nové výrobky musia byť aj riadne označované. To znamená, že musia spĺňať bezpečnostné štandardy, obsahovať zdravotnícke varovania, a ak sú využívané pri odvykaní od fajčenia ako zdravotnícka pomôcka, podliehajú špeciálnemu režimu.

Stále však hovoríme iba o znižovaní rizika, nižšej toxicite a nebezpečnosti, ale nie o „zdravšom spôsobe“. Nikotín je návyková látka a určité množstvo škodlivín sa do tela dostane aj vapovaním elektronických cigariet. Tie sú predmetom vedeckých skúmaní. Národne stratégie krajín proti zvislostiam preto kladú dôraz na opatrenia, ktoré sú vedecky podložené.

Koniec mentolových cigariet

Jedným z krokov znižovania rizika v boji proti závislosti na fajčení klasických cigariet je definitívny koniec predaja tradičných mentolových cigariet. Prijali ho štáty Európskej únie a týka sa aj Slovenska. Tabaková smernica EÚ z roku 2014 zakázala všetky vône alebo chute odlišné od tabaku. Urobili tak aj preto, že tieto výrobky sú pre mladých začínajúcich fajčiarov oveľa atraktívnejšie. Okamžitý zákaz dostali príchute vanilky či čokolády, prechodné obdobie do roku 2020 sa uplatnilo iba na mentol. To končí 20. mája a s ním aj predaj klasických horiacich mentolových cigariet, cigariet s mentolovou kapsulou vo filtri a aj voľného tabaku na šúľanie cigariet s mentolovou príchuťou.