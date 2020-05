Znížte si tlak za 10 minút prirodzene a bez liekov. Naučte sa 6 spôsobov, ako na to

Pohodlne sa posaďte a venujte si pár minút čas. Hypertenzia je pre telo nebezpečná, dá sa ju však udržať pod kontrolou.

Ste nervóznejší než obvykle, máte bolesti hlavy, hučí vám v ušiach alebo cítite tlak na hrudi? Príznakov vysokého tlaku môže byť omnoho viac. Hypertenzia je však zradná v tom, že ju vo väčšine prípadov nemusíte vôbec cítiť. Prezradí ju až preventívne meranie na tlakomery. Vysoký krvný tlak dokáže pri dlhodobom pôsobení zapríčiniť mnohé zdravotné problémy. Lenže skôr, než si dáte predpísať lieky, skúste niekoľko jednoduchých techník, ktoré vám ho pomôžu udržať pod kontrolou.

Výšku tlaku dokážete efektívne znížiť prostredníctvom niekoľkých zmien v životnom štýle - zaradiť pravidelný pohyb, skoncovať s fajčením, naučiť sa správne dýchať a zhodiť nadbytočné kilá. Viditeľné a okamžité výsledky pre zlepšenie čísel na tlakomery však dokážu priniesť overené triky už za 10 minút. Posaďte sa a vyberte si spôsob, ktorý vám bude vyhovovať.

Ľavá nosná dierka

Môže sa to zdať zvláštne, no tento spôsob ako udržať krvný tlak pod kontrolou, skutočne funguje. Je to vďaka tomu, že hlboké brušné dýchanie cez ľavú nosnú dierku uvoľní krvné cievy. Ako na to? Pohodlne sa posaďte a vystrite chrbát. Ľavú ruku si položte na brucho, zatvorte pravú nosnú dierku pravým palcom a zhlboka sa nadýchnite ľavou nosnou dierkou. Niekoľko sekúnd vydržte a potom vydýchnite. Pomaly dýchajte iba ľavou nosnou dierkou asi 5 minút.

