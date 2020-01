Zostatkový alkohol býva zradný: Viete, kedy ešte nafúkate?

Ak si po prehýrenom večeri sadnete ráno za volant, riskujete veľa. Spánok, mastná klobása, silná káva ani studená sprcha vaše triezvenie neurýchlia. Čo pomôže?

Veľa vodičov si stále neuvedomuje, že v ich organizme úraduje alkohol dlho po tom, čo prestanú piť. „Zostatkový alkohol je prítomný v ľudskom tele po vypití určitého množstva alkoholu väčšinou aj na druhý deň. Dá sa dokázať počas dychovej skúšky, alebo odberom v krvi,“ vysvetľuje MUDr. Mária Martinove, primárka Centra pre liečbu drogových závislostí na Prednej Hore. Ďalší síce dobre vedia, čo je zvyškový alkohol, ale netušia, prečo sa raz meria v miligramoch na liter, inokedy v promile. „Alkohol v dychu je ten, ktorý človek vydýchne. Meria sa v hmotnostných jednotkách alkoholu na objemovú jednotku vydychovaného vzduchu a výsledky sa väčšinou uvádzajú v miligramoch na liter. Táto hodnota predstavuje približne polovicu promile. Alkohol v krvi priamo pôsobí na nervový systém. Zisťuje sa z odobratej krvnej vzorky a jeho koncentrácia sa meria v promile.“ Ak si teda doprajete jedno pollitrové pivo, dve deci vína alebo pol deci tvrdého alkoholu, nafúkate približne 0,15 miligramu na liter, čo je asi 0,3 promile.

Ženy v nevýhode

To, koľko zvyškového alkoholu vám po nočnej párty ostane v tele, závisí najmä od vašej telesnej konštrukcie a pohlavia. „Vstrebávanie alkoholu z tráviaceho ústrojenstva je veľmi rýchle, jeho odbúravanie, naopak, pomalé. Ženám sa odbúra za hodinu 0,085 gramu a mužom 0,1 gramu alkoholu na jeden kilogram hmotnosti. V prepočte na promile je to asi 0,1 promile za hodinu. Na lepšiu orientáciu: Ak ste muž, vážite 80 kilogramov a naraz vypijete 2 litre piva dvanástky, asi v priebehu hodiny dosiahnete maximálnu hladinu alkoholu. Na odbúranie však budete potrebovať i 10 hodín,“ upozorňuje psychiatrička. Ženy a tínedžeri aj viac. Do hry vstupujú aj ďalšie faktory, napríklad počet drinkov či druh alkoholu. „Víno a destiláty sa vstrebávajú v priemere o 30 minút rýchlejšie než pivo. Tomu trvá vstrebávanie od hodiny, ak ho pijete na prázdny žalúdok, do 150 minút, ak je plný. A naopak: polliter dvanásťstupňového piva odbúrate v priemere za 3 hodiny, 2 deci vína za 4 a deci štyridsaťpercentného destilátu za 5 hodín.“ Ďalej je dôležité, ako rýchlo ste pili, v akom čase, akú náladu ste mali, či na vás nejde choroba, alebo beriete lieky…

Čo spomalí?

Pozor by si mali dať najmä ľudia s ochorením pečene a seniori, ktorí sa liečia na viaceré ochorenia a berú isté druhy liekov. „Do interakcie so samotným alkoholom vstupujú tlmivo pôsobiace psychiatrické lieky, niektoré antibiotiká, chemoterapeutiká, ako aj dva všeobecne známe lieky proti bolesti a ďalšie lieky, ktoré sa metabolizujú v pečeni. Nesmieme zabúdať ani na drogy, ktoré v kombinácii s alkoholom môžu mať až dramatický priebeh! Vo všeobecnosti platí prísna zásada, že na lieky sa alkohol nesmie piť.“ Medzi ľuďmi sa objavuje domnienka, že na spomalenom odbúraní alkoholu sa podieľa aj Helicobacter pylori. MUDr. Mária Martinove sa s týmto tvrdením nestretla: „Je to baktéria spôsobujúca zápal sliznice žalúdka alebo dvanástorníka a odbúravanie alkoholu prebieha takmer výlučne v pečeni. Zdôrazňujem však, že hovoríme o jeho odbúraní, nie o vstrebávaní. To sú dva pojmy, ktoré si ľudia dosť často mýlia.“

Klin sa klinom nevybije

Chcete po záťahu čo najskôr šoférovať? Nedajte na rady kamarátov ani internetu. Môžete na ne nepekne doplatiť. Silná káva ani energetický nápoj nerozriedia alkohol, ktorý vám prúdi v žilách. „Mylná je aj predstava, že vám pomôže pred pitím dobre sa najesť. Vedie to iba k tomu, že promile alkoholu v krvi vám bude stúpať pomalšie.“ Výdatné raňajky alebo iné jedlo po opici však nie sú na zahodenie: „Pomôžu naviazať zvyšky alkoholu v krvi. Telu prospievajú najmä jedlá s vyšším obsahom soli.“ Ak vám niekto poradí, že alkohol rýchlejšie vypotíte alebo vyšportujete, nepočúvajte ho. „Vtedy je dokonca nebezpečné vykonávať telesnú aktivitu či nebodaj potiť sa v saune. Keďže alkohol viaže vodu, môže nastať dehydratácia. Organizmus musíte znovu zavodniť a dodať mu minerály, ktoré sa z neho počas pitia vyplavili. Zostatkový alkohol najrýchlejšie zriedite čistou vodou, do ktorej môžete pridať šťavu z citróna, prípadne nesladenou minerálkou alebo bylinkovým čajom ochuteným medom na doplnenie krvného cukru.“ Myslíte si, že zvyškový alkohol porazíte ďalším štamperlíkmi v duchu teórie „klin sa klinom vybíja“? Ďalší omyl. Odborníčka pred kombináciou zvyškového alkoholu a pokračujúceho pitia dôrazne varuje.

Aj 0,3 je veľa

Hoci ste pili striedmo a ráno máte pocit, že ste triezvi, môže byť vaša jazda riziková. Pod čapicou máte, či chcete, alebo nie. I nízka hladina alkoholu ovplyvní vaše vnímanie, reakcie, pozornosť, emócie a telesné funkcie, ako je dýchanie či telesná teplota. „Zostatkový alkohol spôsobuje síce menšie, ale dokázateľné zhoršenie schopnosti viesť motorové vozidlo. Máte väčší sklon riskovať, môže vás bolieť hlava, trápiť hnačka, nechutenstvo, tras, únava či nevoľnosť. K tomu sa často pridáva nedostatok spánku. Ľudia so zhoršeným sebaovládaním a so sklonom k agresivite predstavujú pri vedení motorového vozidla pod vplyvom zostatkového alkoholu zvýšené riziko pre okolie, pretože alkohol ich nedostatočnú schopnosť sebaovládania ešte zhoršuje. Týka sa to zvlášť mladších vodičov, ale nielen ich.“ Podľa vedeckých štúdií rastie toto riziko už pri hladine 0,3 promile alkoholu v krvi. Šanca, že vtedy spôsobíte dopravnú nehodu, je 7 ráz vyššia, ako keď ste triezvi. „Aj nízka hladina zhoršuje schopnosť viesť motorové vozidlo – hlavne v kritických situáciách, v ktorých treba konať rýchlo. V krajinách, kde znížili povolenú hladinu alkoholu v krvi alebo ho úplne pred jazdou zakázali, výrazne klesol počet dopravných nehôd, najmä smrteľných.“

Výhovorky nepomôžu

Na Slovensku je od novembra 2011 uzákonená nulová tolerancia alkoholu. Ak nafúkate nad 0,476 miligramu na liter, čo je 1 promile, ide už o trestný čin a hrozí vám väzenie. Pod touto hladinou vám policajti zoberú vodičský preukaz a dajú pokutu. Nepomôžu výhovorky, že tesne pred jazdou ste kloktali ústnou vodou s alkoholom, vypili ste bylinkové kvapky s obsahom alkoholu, zjedli likérové bonbóny alebo kvasené ovocie. „Je pravda, že vstrebávanie alkoholu sa začína v ústach. Množstvo alkoholu vstrebaného ústnou sliznicou – napríklad pri použití ústnej vody s obsahom alkoholu – však zostáva pod úrovňou vylučovania alkoholu. Jeho hladina v krvi by sa v takom prípade preukázateľne nezvýšila, aj keby ste podržali silný koncentrát v ústach dlhšie. Ak tesne pred jazdou skonzumujete niektoré z vyššie uvedených produktov a zastavia vás policajti, informujte ich o tom. Môžu vám odložiť dychovú skúšku o 15 minút. Mala by byť negatívna. Alebo ich požiadajte o odber krvi na posúdenie skutočného množstva alkoholu v krvi, ktoré by tiež malo byť negatívne.“

Užitočný tester

Chcete riskovať čo najmenej? Zadovážte si merač alkoholu, známy ako „dreger“ alebo „alkotester“. Kúpite ho v obchode, cez internet aj na benzínovej pumpe. Rátajte s tým, že zrejme nebude taký presný ako policajný, najmä ak je lacný. „Medzi najrozšírenejšie a najobľúbenejšie typy testerov patria polovodičové. Sú cenovo výhodné a ľudia ich používajú na osobné účely, môžu však skresľovať výsledky. Využívajú jednu z najstarších technológií a odchýlka nepresnosti je plus-mínus 10 až 15%.“ Na internete či v smartfóne nájdete aj rôzne „alkoholové kalkulačky“ či „kalkulátory“ – tabuľky a vzorce na výpočet zostatkovej hladiny alkoholu v dychu. „Sú však len orientačné. Nie vždy rozlišujú pohlavie a hmotnosť, neprihliadajú na celkovú telesnú konštrukciu, pomer svalov a tuku, fyzickú kondíciu alebo podiel vody v tele, ktoré takisto ovplyvňujú schopnosť organizmu odbúravať alkohol. Nerozpoznajú ani to, či ste v pohode, alebo v strese,“ prízvukuje doktorka Mária Martinove. Preto bude najlepšie, ak sa na párty a z nej dopravíte autobusom, taxíkom alebo požiadate o odvoz člena rodiny. Stojí to za to.

