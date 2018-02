Zoznámili ste sa cez internet? Už to nie je ako kedysi! Budete prekvapení!

Vďaka internetu sa dávajú dokopy ľudia, ktorí by sa nikdy nestretli. A ich šance na šťastné manželstvo sú vyššie, ako u klasického zoznámenia sa. Čo k tomu prispieva?

Nie je to tak dávno, čo ľudia tajili alebo si vymýšľali rôzne krycie historky, aby nemuseli priznať, že sa so svojim partnerom zoznámili cez internet. Akoby to bol akýsi biľag.

Počet nádejných partnerov sa zvyšuje

Dnes však ku takmer tretine sobášov dôjde vďaka tomu, že dvojica sa zoznámila on-line. Kým kedysi sme mali šancu nájsť partnera hlavne prostredníctvom priateľov a známych, čím bola ich množina značne obmedzená, teraz sa skupina potenciálnych partnerov rozvetvila na obrovské množstvo ľudí, ktorí sú tiež pripojení na internet.

Sieť sa rozširuje

Ekonómovia Josue Ortega a Philipp Hergovich testovali vplyv on-line schôdzok na dnešnú spoločnosť. Ich model tvorila sieť prepojených uzlov, na ktorých študovali vzťahy medzi jednotlivcami. Vychádzali zo zistenia, že väčšina ľudí je silno prepojená s približne sto ďalšími uzlami. Sú medzi blízki priatelia a rodina. A potom sú slabo prepojení s ostatnými. Výskumníci simulovali situáciu - čo sa stane, keď sa do týchto sietí pripojí niekto ďalší, rovnako ako pri on-line stretnutí. Zistili, že miera manželstiev medzi ľuďmi, ktorí by inak nemali šancu na seba naraziť pre rôznosť prostredí, z ktorých pochádzajú, sa dramaticky zvyšuje.

Spoločnosť sa premiešava

Podľa tohto modelu je zrejmé, že aj keď sa ľudia rôznych farieb pleti, rozdielnych sociálnych pôvodov či z rôznych krajín tak často osobne nestretávajú, ich prepojenosť vďaka internetu rastie. „Doteraz sme sa ženili a vydávali hlavne v rámci nášho prostredia. No dnes rastie pravdepodobnosť, že partneri budú úplne iného pôvodu,“ konštatujú odborníci. V Spojených štátoch výrazne stúpol počet takýchto manželstiev po roku 1995, kedy sa spustila prvá webová zoznamka. Napríklad počet svadieb, kde manželia boli rôzneho vierovyznania, stúpol začiatkom 21.storočia v USA z 11% na 16%. V roku 2014, po tom, ako vznikla najobľúbenejšia svetová zoznamovacia appka, stúpol na 17%.

Internetové manželstvá sú pevnejšie

On-line rande je druhý najčastejší spôsob, akým dnes ľudia stretnú svojho partnera, hneď po zoznámení sa cez spoločných priateľov. Pre homosexuálne páry je dokonca tento spôsob zoznámenia úplne najčastejší. Ale štúdia Ortegu a Hergovicha zistila ešte čosi. Manželstvá, ktoré vznikli vďaka on-line zoznámeniu, sa menej často rozpadávajú! Celkom príjemné zistenie, že cez internet si ľudia nevymieňajú len hlúpe poznámky a nadávky, ale môže aj takto pekne spájať.

