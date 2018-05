Má čo oslavovať! Za dvadsať rokov uspokojila viac než šesťdesiatpäť miliónov mužov!

Vedeli ste, že slávna modrá tabletka vznikla vlastne omylom? Pri zrode viagry sa pôvodne na sex vôbec nemyslelo.

Namiesto srdca sex

Americká farmaceutická spoločnosť potrebovala začiatkom deväťdesiatych rokov nový liek, čo by utíšil bolesť pri angine pectoris. Na dobrovoľníkoch preto testovali látku sildenafil. Muži však začali hlásiť prekvapujúce účinky - všetci po nej mali silnú erekciu. A tak kardiaci ostrúhali a firma svoj záujem presmerovala radšej na liečbu impotencie. A spravila dobre. Do lona sa jej začali sypať milióny.

Podpultovka

Bolo to v roku 1998, keď modrá tabletka pobláznila svet. Hneď sa s ňou začalo kšeftovať. Skôr než sa začala legálne predávať mimo USA, objavila sa ilegálne v Izraeli, v Poľku a Saudskej Arábii. No kým Američania si ju mohli kúpiť asi za desať dolárov, tá „pod pultom“ stála aj päťnásobne viac. No aj napriek pirátom na nej domovská firma za jediný rok zarobila viac než milión dolárov. Objavili sa však aj fejky, ktoré kolujú najmä po internete. Na takéto náhražky pozor! Môžu byť nebezpečné. Vôbec, než siahnete po oslávenkyni, vždy je lepšie poradiť sa s lekárom.

Ružová sa nechytila

Dá sa povedať, že viagra vrátila mnohým mužom sex. A ženy začali závidieť, veď aj ony vystresované kvantom povinností, cítili úbytok libida.

A tak sa o pár rokov objavila ružová sestrička, viagra pre ženy. Veľký úspech však nezaznamenala. Jednak bola veľmi drahá, no mala aj množstvo vedľajších účinkov, ako nevoľnosti a depresívne stavy.



