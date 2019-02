Nemáte čas na cvičenie? Toto je jednoduchý trik, ako spáliť dvojnásobok

Aj veda ponúka tipy ako rýchlo a pohodlne schudnúť. Stačia vám na to bežné denné aktivity, no s väčšou intenzitou.

Naháňate sa do práce, behom sa snažíte stihnúť autobus, vyjdete pár schodov, či svižným krokom si domov odnesiete tašky s ťažkým nákupom? Ak váš krok naberie tempo a rýchlou chôdzou sa snažíte skresať meškanie, nevedomky robíte náhodnú vysokointenzívnu fyzickú aktivitu. A že je účinnejšia ako mnohé cielené cvičenia, a to už v polminútových intervaloch, hovorí najnovšia vedecká štúdia publikovaná v časopise British Journal of Sports Medicine.

Stačí 30 sekúnd

Hoci ste doteraz verili tomu, že pre štíhlejšiu postavu potrebujete cielený a dlhodobý tréning, výskumy ukázali, že sa to dá robiť aj inak. V skutočnosti, keď začleníte aktivity s vyššou intenzitou do každodenných činností, môžete dosiahnuť veľa. Vedci zistili, že pohyb vykonávaný s vysokou intenzitou a opakujúci sa v krátkych intervaloch je mimoriadne efektívny. Či už je to napríklad energické vysávanie koberca alebo chôdza do kopca - oba príklady môžu byť kľúčom k tomu, aby ste už za pol minúty docielili efektívne cvičenie. A to je bez toho, aby ste ho museli dopredu plánovať v diári!

Spáli viac

Pointou je, že tento síce neplánovaný, no mimoriadne účinný pohyb, vychádza z vysoko intenzívneho intervalového tréningu. Je známy pod skratkou HIIT, dokáže zlepšiť kondíciu, vytvarovať postavu a posilniť kardiovaskulárne zdravie. Len 23 minút intervalového tréningu dokáže spáliť viac kilogramov, ako dvojnásobok iného cvičenia s miernou intenzitou. Dokonca aj vtedy, keď ho rozložíte v krátkych aktivitách počas dňa. Princípom HIIT cvičenia je, že ide o krátke a opakované „tréningy” trvajúce od 6 sekúnd až do 4 minút.

Nedostatok času

Účastníci štúdie, ktorý cvičili HIIT, stratili takmer o 30% viac ako tí, ktorí absolvovali stredne intenzívny tréning. Hlavné dôvody, prečo sa však ľudia nevenujú takémuto cvičeniu, je nedostatok času, financií, zručností a motivácie. Vysoko intenzívne cvičenia sú bezpečné a účinné spôsoby pre posilnenie kondície, ale sú často nepraktické. Mnohí by pri nich potrebovali profesionálny doprovod trénera.

Náhodné cvičenie

Existuje však veľa jednoduchých spôsobov, ako zapojiť náhodnú fyzickú aktivitu do každodenného režimu:

Nahraďte krátke trasy autom rýchlou chôdzou alebo bicyklovaním. Použite schody namiesto výťahu. Snažte sa rýchlym tempom vyjsť niekoľko poschodí. Je v poriadku, ak sa vám rozbúcha srdce a zadýchate sa. Nechajte auto na okraji parkoviska nákupného centra a choďte nakupovať s cieľom prejsť dlhšiu vzdialenosť. Na dlhších trasách si urobte aspoň tri etapy, ktoré prejdete naozaj svižne. Zrýchlite tempo a kráčajte najmenej sto metrov tak, aby sa vám zvýšil tep. Kráčajte čo najviac pešo a snažte sa prejsť za minútu aspoň 130 krokov. Vyhľadávajte príležitosti na to, aby ste kráčali do kopca. Zoberte svojho psa na miesto, kde môže behať na voľno a odbehnite si s ním aspoň pol minúty.

