Neuveriteľný dôvod, prečo zakladateľ IKEA zúfalo plakal! Slováci by sa mu za TOTO vysmiali

Urobil biznis storočia, ale ostal skromným človekom. Ako s humorom priznal v knihe, ktorá rozpráva jeho príbeh, svojej žene liezol na nervy tým, že sa vždy snažil pri nakupovaní akéhohoľvek tovaru zjednať nižšiu cenu.

Šetrnosť ho dohnala svojho času aj k tomu, že pre dane opustil rodnú krajinu. Nakoniec sa však vrátil. Dvakrát ženatý otec troch biologických synov a jednej adoptovanej dcéry zomrel v pokoji vo svojom dome v Smålande. "Mám toľko práce, že nemám čas zomierať," tvrdil muž, ktorý robil aj v deväťdesiatke pre IKEA poradcu. Čas sa ale naplnil... Jeho život však rozhodne stál za to.

Po tom, ako sa cez víkend potvrdila správa o jeho úmrtí, švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallstromová na twitteri vyjadrila ľútosť a napísala: "Kamprad umiestnil Švédsko na mapu sveta."

Vdýchol im dušu

Svoju spoločnosť založil Kamprad v sedemnástich. Mladý Švéd na to použil aj peniaze, ktoré dostal od otca za dobré výsledky v škole - snažil sa, aj keď mal dyslexiu.

Ingvar bol biznismenom odmalička - už ako malé dieťa dieťa nakupoval zápalky, ceruzky a gumy a predával ich ďalej. Najskôr svojich klientov obchádzal osobne, na bicykli, až neskôr začal používať poštu.

Dlho stelesňoval firmu IKEA len on sám - okrem spomínaných vecí predával aj hodiny, ryby, semená aj guličkové perá, ktoré sa len začali objavovať. Potom mu napadlo, že aj nábytok sa dá predávať vďaka reklame v novinách.

Výborným ťahom bolo, že veciam vdýchol dušu tým, že im dal mená. Neosobné číslo produktu nahradil názvom. Veď nie je krajšie kupovať si stolík s názvom Alex ako len stolík?

Šaty zo second handu

Je o ňom známe, že aj keď si mohol dopriať čo len chce, lietal ekonomickou triedou, dvadsať rokov používal jedno auto a nosil šaty z druhej ruky. V interview pre švédsku televíziu TV4 raz povedal: "Ak sa na mňa teraz pozriete, nemyslím si, že nájdete niečo, čo by nebolo kúpené na blšom trhu."

Mladícka chyba

V deväťdesiatych rokoch sa Kampradovo meno skloňovalo v nie práve lichotivej súvislosti. V roku 1994 švédske médiá vytiahli materiály, ktoré dokazovali, že miliardár v mladosti sympatizoval s profašistickými hnutiami v krajine a dokonca robil zbierku pre jednu z organizácií. Bol blízkym priateľom švédskeho fašistického aktivistu Per Engdahla. Kamprad sa verejne ospravedlnil a túto časť svojho života označil za mladícku hlúposť a najväčšiu chybu svojho života. O odpustenie poprosil v osobitnom liste aj svojich zamestnancov.

Inšpirovaný nohou stola

Nikdy neštudoval dizajn, možno práve preto vymyslel jednu z najtypickejších vecí pre svoju značku - ploché balenie. Traduje sa, že myšlienka mu napadla v momente, keď videl ako jeho spolupracovník odmontováva nohu stola, aby sa mu zmestil do auta.

Ingvar Kamprad vymyslel bezplatné farebné katalógy, v ktorých sa tak dobre listuje - jedno číslo sa vytlačí v sumáre aj počte 200 miliónov, čo sa dá porovnať s počtom výtlačkov koránu či biblie. Samozrejme, v rôznych krajinách sa môžu vydania v niečom líšiť, napríklad pre Číňanov ponúka iné kuchyne - majú menej miesta.

Koľko vlastne zarobil?

Údaje o výške jeho majetku sa rôznia. Časopis Forbes napríklad odhaduje Kampradov majetok "len" na 3,5 miliardu dolárov. Dlho sa hovorilo o 28 miliardách, ale podľa meduza.io sa novinári jednoducho mýlili. V roku 2011 právnici IKEA sprístupnili dokumenty, ktoré ukázali, že majiteľom spoločnosti nie je sám Kamprad ale fond v Lichtenštajnsku s veľmi zložitou štruktúrou majiteľov. Fond mal povinnosť investovať zisk do IKEA alebo ho venovať na dobrčinnné účely. Takže Kamprad zomrel podľa všetkého oveľa "chudobnejší" ako sa čakalo. Iné zdroje však uvádzajú cifry až do 40 miliárd dolárov.

Chytilo ho zúfalstvo

Na záver jedna zaujímavosť. Pre Kamprada bolo úplatkárstvo absolútne neprijateľným firemným javom, preto prienik na niektoré trhy bol pre neho veľmi boľavý.

Traduje sa historka o tom, ako extrémne zle prežíval to, čo sa stalo s jeho obchodným domom v ruskom Petrohrade. Šéfovia miestnej pobočky IKEA súhlasili s poskytnutím úplatku, aby sa "vyriešili problémy" s dodávkou elektriny. Keď sa to Kamprad dozvedel, okamžite padali hlavy - vedenie prišlo o miesto a on sám sa priznal, že z kauzy bol taký nešťastný, že plakal od zúfalstva. Čo dodať? Len to, že v našej malej krajine jeho dôvod na slzy vyvolá na mnohých tvárach úsmev. Bohužiaľ.