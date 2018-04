Vojvodkyňa Kate porodila o 11:01 londýnskeho času. Numerologička prezradila, čo to znamená

Narodil sa o 11:01 londýnskeho času a vážil 3,8 kilogramu. S touto správou sa na sociálnej sieti okamžite pochválil Kensingtonský palác s dodatkom, že dieťatko aj mamina sú v poriadku. Kate rovnako ako prvorodeného princa Georgea a princeznú Charlotte, aj tretie dieťa porodila v súkromnom sektore v nemocnici St. Mary´s.

Tentokrát pôrod trval päť hodín. Meno malého princa do konca našej uzávierky palác nezverejnil. Numerologička Daniela Paculíková však prezradila, aký bude a čo na neho v živote čaká.

Dovolia mu dýchať?

„Do vienka dostal množstvo pozitív. Bude sa trochu vymykať tradíciám zaužívaným v kráľovskej rodine, najmä túžbou po voľnosti. Prináša si mimoriadny talent na podnikanie, samostatnosť, úspech pri komunikovaní s ľuďmi, neznesie však žiadne obmedzenia. Prinieslo by mu to len neschopnosť vyznať sa vo vlastných citoch a následné problémy v partnerskom vzťahu. Do všetkého, čo bude robiť, sa vloží celý, práca bude jeho najväčšou vášňou. Bude vyžarovať osobné kúzlo viac ako jeho starší súrodenci a má aj veľkú danosť intuície,“ tvrdí numerologička.

Potrápi pestúnov

Princovi nebude podľa Daniely Paculíkovej chýbať súcit s inými a bude mať talent na zmierovanie ľudí. „Na situácie sa bude pozerať s nadhľadom a zo všetkých strán. Aj k filantropii bude mať veľmi blízko, a to prevažnú väčšinu svojho zrelého života.“

Malý princ vraj však bude dosť trápiť svojich pestúnov. Ťažko povedať po kom, ale má predispozície na zdravotné problémy v strednej časti tela a bude mať citlivé trávenie. „Dôležitý bude pre neho vnútorný pokoj, keďže stres mu môže prinášať roztržitosť a nervozitu,“ uzatvára numerologička.

Viac fotografií TU.