Praktické šatníky: Vystaviť, nie schovať!

Elegantne skryté šatníky za zamaskovanými dverami spální sú známe už celé storočia. S praktickou miestnosťou rátali architekti až do hromadnej panelákovej výstavby, ktorá s nimi ako s buržoáznym prežitkom nepočítala. Prispôsobili sme sa teda stiesneným nevyhovujúcim priestorom skríň. Pri ich kúpe rozhodovali skôr centimetre než praktické a estetické riešenia.

Zdanie klame

Priestranné interiéry šatníkov vzbudzujú pocit veľkého priestoru. Opak je však pravda. Ak si spočítate, koľko miesta zaberajú všetky skrine vo vašej domácnosti, zistíte, že premysleným plánovaním šatníka ušetríte tri až štyri švorcové metre. Navyše v ňom budete mať vybavenie, ktoré bude spĺňať vaše nároky. Zhodnoťte miesto potrebné na uloženie športovej výbavy, kufrov, kabeliek či topánok. Rozmery šatníkov nie sú striktne dané. Odvíjajú sa od jeho vnútorného vybavenia. Úložnými zostavami môžete pokryť iba jednu stenu, alebo aj celý obvod miestnosti odspodu až po strop. Zvolené materiály vám nebudú klásť obmedzenia. „Luxus“ šatníkov by si mali dopriať nielen dámy, ale aj páni a ich ratolesti. Práve pre ne prispôsobíte výšku políc, tyčí či zvolíte potrebný počet farebných háčikov, ktorým juniori zveria celý svoj outfit za pár sekúnd. Nehovoriac už o umiestnení koša na použitú bielizeň, ktorá inak v mnohých prípadoch dopĺňa kolorit detských izieb.

Veci poruke

Moderná architektúra počíta s umiestňovaním šatníkov väčšinou v blízkosti spálne alebo sú dokonca súčasťou izieb. Šatníky však môžu tvoriť aj zádveria miestností oddelené priečkou zo sadrokartónu, sklobetónu či posuvnými stenami. Práve posledné riešenie sa využíva najčastejšie. Dôvodom je estetická funkcia posuvných dverí. Ak doprajete rodičom i deťom vlastnú kúpeľňu, priechodná časť medzi kúpeľňou a izbou môže slúžiť ako šatník. Lákavejším miestom sa stávajú šikminy strešných priestorov a nepravidelné steny s výklenkami. Vybavenie šatníkov sa im dokáže bravúrne prispôsobiť.

Čo uvítate

Hoci ideálna predstava šatníka počíta s luxusom mäkkých kobercov s dlhým vlasom, krištáľovým lustrom a pohodlným kreslom či taburetom, šatník bežného smrteľníka nedosahuje až takú prehnanú úroveň. Prakticky vybavený šatník by mal počítať s dostatočným odvetraním priestoru a so svetelnými podmienkami vyrovnávajúcimi sa dennému svetlu. Ideálne sú svetlíky umiestnené po obvode šatníka a možnosť prívodu čerstvého vzduchu. Nepohrdnite však ani svetlovodom či ventilátorom. Osvetlenie šatníka rozhodne o správne zvolenom odtieni košele či kravaty, prípadne o výbere vhodných ponožiek k obleku. Ak chcete zvýšiť užívateľský komfort pri umelom osvetlení, využite svietidlá riadené senzorom pohybu či diaľkovým ovládaním. Dostatok čerstvého vzduchu, správnej vlhkosti a príjemnej vône rozhodne o životnosti drahých látok, kožených doplnkov či kožušinových kabátov. Nielen cigary potrebujú zvýšenú starostlivosť pri skladovaní!

Pred montážou

Skôr ako vstúpite do predajne, ktorá ponúka vybavenie šatníkov, premyslite si, čo všetko doň potrebujete vtesnať. Ak máte viac dlhých kabátov a šiat, vyčleňte viac priestoru na dlhé vešanie. Bežným košeliam a blúzkam postačí krátke vešanie. Ideálne je umiestnenie dvoch krátkych vešaní nad sebou. Aby ste sa bez problémov popasovali s umiestnením zriedka používaného šatstva na vrchnej tyči, priplaťte si za sklápaciu tyč. Tričká či uteráky, ktoré nemusia visieť na vešiakoch, môžete mať umiestnené v zásuvkách alebo v drôtených košoch. Záleží len na vás, či uprednostníte priehľadné koše, alebo esteticky pôsobiace plné zásuvky. V menších miestnostiach prídu vhod kontajnery na kolieskach, ktoré dokážete ľahko premiestniť, a výsuvné vešiaky, ktoré nevyžadujú až takú hĺbku priestoru. Bielizni menších rozmerov – kravatám, šatkám či bižutérii – doprajte delené výsuvné systémy. Špeciálnu opateru venujte uskladneniu obuvi a kabeliek. Môžete ich mať vystavené na obdiv alebo naopak umiestnené v textilných škatuliach s priehľadným otvorom na lepšiu orientáciu.

Praktická čerešnička

Dokonalosti šatníka môžete pomôcť aj správnym farebným podkladom. Malé miestnosti oživí biela. Nebráňte sa ani pastelovým svetlým odtieňom. Dôležitá je však kvalita farby, ktorá nesmie zanechávať škvrny pri kontakte so šatstvom. Pri praktickom vybavení šatníka by sa nemalo zabúdať ani na vhodne zvolený povrch podlahy. Najlepším riešením je PVC alebo laminát. Vyššia investícia by bola zbytočná. Aby ste zo šatníka odchádzali so správnym pocitom, inštalujte doň zrkadlo, ktoré zabezpečí pohľad na celú postavu. Ak nemáte na jeho umiestnenie na stene dostatočný priestor, kúpte si zrkadlo na mobilných kolieskach. Riešením môže byť aj inštalácia zrkadla na posuvný systém pred regálovú zostavu.

Autor: Edita JANÍKOVÁ