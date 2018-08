Písala blog o sexuálnych hračkách, no ostala pannou. Pre TOTO Alica čaká na prvé milovanie

Každý ôsmy človek na svete, ktorý má viac ako dvadsať šesť rokov, ešte nezažil milovanie. Niektorí psychológovia v tom vidia dôsledok doby, v ktorej nie je problém dostať sa k pornu a následného strachu z intimity. že to tak celkom nie je porozprávala expertka na digitálny marketing Alica Rileyová. Ona sama má dvadsať sedem a stále je panna...

K sexu nedošlo

„U mňa je to náhoda a čiastočne aj voľba. Nehľadala som muža na jednu noc, ale ani takého, ktorého by som si hneď vzala. Jednoducho som ešte nestretla toho pravého,“ priznala sa The Sun žena, ktorá kedysi viedla blog o sexuálnych hračkách. Mala vraj tiež niekoľkotýždňový vzťah, ktorý vyzeral nádejne. Už sa schyľovalo k sexu, napokon však k nemu nedošlo.

Mylná predstava

„Neprišiel správny okamih, navyše dotyčný bol stále zamilovaný do svojej predošlej priateľky,“ podotkla Alice, ktorá je sebavedomá a hoci mnohí o nej tvrdia, že je chladná panna, odmieta to. „To je mylná predstava. Nie som plachá, občas som dokonca rada stredobodom pozornosti. No chlap, ktorý sa krúti okolo, to so mnou musí myslieť vážne. Inak sa nikam nedopracujeme,“ uzavrela žena, ktorá naozaj nepôsobí ako netýkavka. Žeby v tomto prípade išlo iba o dobre cielený marketing, v ktorom sa Alice vyzná?

