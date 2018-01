Plný nos, suchá koža, fľaky. Ako často periete uteráky a posteľnú bielizeň?

O spodnej bielizni, tielkach, či blúzkach sa baviť nebudeme. Do práčky smerujú najčastejšie po jedinom dni nosenia. Ale ako je to s osuškami na tvár, do ktorých sa každú chvíľu utierame? Portál Expert Home Tips uvádza, že prať by sme ich mali každé dva dni pri teplote najmenej šesťdesiat stupňov Celzia. Väčšina ľudí ich tam však hádže po týždni.

Uteráky

Pravidelná hygiena ovplyvňuje ľudské zdravie a uteráky fungujú ako prirodzený brúsny papier. Hoci sa nimi vydrhneme po sprchovaní, z tela zachytávajú ďalšie nečistoty. Ako tvrdí Expert Home Tips ide najmä o tisícky odumretých buniek kože.

V posteli strávime asi tretinu života. Foto: pixabay.com

Posteľná bielizeň

Približne tretinu dňa strávime v posteli. Práve v nej nájdu ideálne miesto pre život roztoče, baktérie a mikróby. Vyhovuje im, že na plachte a obliečkach zanechávame odumreté bunky, vlasy, chlpy a pot. Prať posteľnú bielizeň by sme mali raz týždenne, väčšina domácností to však nerobí častejšie ako jedenkrát za mesiac.

Výsledky prieskumu môžu byť šokujúce. Foto: pixabay.com

Matrace

Hoci mnohé už chránia návleky alebo prikrývky, stále sa v nich usádza prach a mikroorganizmy, ktoré nám znepríjemňujú život. Kýchame, máme upchaný nos, fľaky na koži. Čistiť matrace v špecializovanej čistiarni by sme mali každé tri mesiace, väčšina gazdiniek je rada, ak to stihne jeden-dvakrát za rok. Dobrou radou je aspoň raz za zimu vytiahnuť ich na treskúci mráz, ktorý ničí roztoče...

Neuveriteľné! Toto jedli hollywoodske hviezdy na galavečere odovzdávania ocenení Zlatý glóbus!

Cigánski diabli zapíjali premiéru muzikálu. Všetci sa len pozerali, aký balík peňazí vyložili na bar!

Pozrite sa, čo si obliekla na svoj prvý Ples v opere návrhárka, ktorá šije pre Adelu Vinczeovú. Tento DETAIL by ste si nevšimli!

Rýchla pomoc pri popáleninách: Využite 3 suroviny, ktoré nájdete bežne v kuchyni!