Vedci objavili podozrivé častice v čaji! Pozor, ak si ho zalievate práve takto

Milujete daždivé chvíľky s horúcim nápojom v rukách? Idylke môže byť koniec. Aspoň podľa najnovších zistení kandaských vedcov.

Väčšina čajových vrecúšok je vyrobená z papiera. Avšak niektoré prémiové značky prešli pri svojich produktoch na plastovú sieťovinu. Nie však bez následkov na našom zdraví.

Miliardy častíc

Výskumníci z McGill University v Montreale pre potreby štúdie použili štyri rôzne komerčné balenia čajov v plastových vrecúškach. Odstránili čaj a prázdne vrecúška dali do 95-stupňovej vody. Zistili pritom, že jediné plastové čajové vrecúško uvoľnilo do horúcej vody 11,6 miliardy častíc mikroplastov a 3,1 miliardy menších nanoplastov. Tieto častice sú voľným okom neviditeľné. Množstvo „častíc uvoľnených z čajového vrecúška je rádovo niekoľkokrát vyššie, ako predtým uvedené množstvá plastov v iných potravinách", uvádza sa v štúdii uverejnenej v časopise Environmental Science and Technology.

Záleží od teploty vody?

Mikroplasty sa často nachádzajú napríklad vo vode z vodovodu, balenej vode alebo aj v niektorých potravinách. Za mikroplast sa považuje akýkoľvek malý (v dĺžke kratší ako päť milimetrov) kúsok akéhokoľvek plastového úlomku. V porovnaní s inými štúdiami, ktoré skúmali napríklad balenú vodu, výskumníčku Lauru Hernández množstvo plastov uvoľnených z vrecúšok prekvapilo. Tvrdí pritom, že tento nesúlad mohlo spôsobiť aj zameranie sa na tie najmenšie častice - mikroplasty hrubé ako vlas, a tisíckrát menšie nanoplasty. Rovnako to však podľa nej môže byť aj skutočnosťou, že plast vystavili vriacej vode, nie vode izbovej teploty.

Uškodia?

Hernández je presvedčená, žespotrebitelia si teraz môžu viac uvedomovať, čo nakupujú. „Nie je nutné baliť čaj do plastu, ktorý sa nakoniec stane plastom na jedno použitie. Nielenže ho zjete, je aj environmentálnou záťažou," uzavrela. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) takéto častice nemusia predstavovať zdravotné riziko. Ako však organizácia dodáva, tieto tvrdenia sú založené na "obmedzených informáciách" a v tejto otázke vyzvala na širší výskum.

