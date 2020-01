Pozrite si skvelé VIDEO, čo robí cholesterol s cievami. Takto ste to ešte nikdy nevideli!

Je pre telo mimoriadne dôležitý, tak prečo sa volá tichý zabijak? Viete, čo vám o cholesterole prezradia oči?

Cholesterol je nebezpečný. Poučili ste to snáď už miliónkrát. Čo to však znamená a čo robí vo vašom tele? Cholesterol k životu potrebujete, ale ak ho je priveľa, začne škodiť. Nie nadarmo sa mu hovorí tichý zabijak. Upcháva cievy, no o probléme sa zväčša dozviete, až keď je už neskoro.

Väčšina cholesterolu sa tvorí v pečeni, len malú časť telo prijíma potravou. Cholesterol je pre telo mimoriadne dôležitý. Je to tuková látka, ktorá tvorí ochranný obal všetkých buniek v tele. Podieľa sa na tvorbe viacerých hormónov, žlčových kyselín a vitamínu D. Po tele medzi bunkami ho prenášajú špeciálne bielkovinové nosiče nazývané lipoproteíny.

Dobrý a zlý

Hlavné dva druhy lipoproteínov sú HDL, známy ako „dobrý“ cholesterol, a LDL, čiže „zlý“ cholesterol. HDL cholesterol má ochrannú funkciu, pretože odvádza nadbytočný cholesterol späť do pečene, kde sa metabolizuje, preto je pre náš organizmus dôležitý. LDL cholesterol sa naopak usadzuje v cievnych stenách v podobe aterosklerotických plátov, ktoré tak strácajú pružnosť, zužujú sa a dokonca môže dôjsť aj k ich upchatiu. Hrozí tak napríklad infarkt alebo cievna mozgová príhoda.

Pozrite si video, ako LDL „zlý“ cholesterol postupne upcháva cievu a tá sa stáva čoraz menej priechodná. Názorne to môžete vidieť od 1 minúty 25 sekúnd. Pozerajte aj ďalej. Zistíte, prečo si máte všímať oči a čo vám prezradia o cholesterole.

Pozrite si video, čo cholesterol robí s cievami

Zdroj: Facebook/Health+

