DOBRÝ TIP: Raňajkové nanuky! Naučte deti raňajkovať za pomoci zdravej dobroty

Všetci odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú, aké sú raňajky dôležité. Mnohé deti, no aj dospelých, však do nich treba nútiť. Skúste im preto prichystať raňajky, ktorým zaručene neodolajú. Raňajkové nanuky sú ideálne najmä teraz v lete. Navyše, ich príprava je nielen jednoduchá, ale aj zábavná, takže do ich prípravy sa môže zapojiť celá rodina.

Raňajkové nanuky

Potrebujete na ne kvalitný grécky jogurt. Kupujte zásadne neochutený. Pridajte do neho vanilkové semiačka a zdravé sladidlo - trochu medu, javorového sirupu, kokosový cukor, mixovaný banán, alebo hoci kyslý citrón. Je to na vás. Obľúbené ovocie nakrájajte na kúsky. Do tvorítiek na nanuky dajte trochu jogurtu, kúsky ovocia a zase zalejte jogurtom. Opatrne premiešajte, aby jogurt pokryl všetko ovocie. Vsuňte paličku a dajte zmraziť. Pred konzumáciou dajte nanuk vo formičke na pár sekúnd pod vodu, aby sa uvoľnil. Vybratý nanuk nechajte trochu povoliť a obaľte ho v pripravenej zmesi z ovsených vločiek, nasekaných orechov, kokosu, semiačok, semienok, chia, granole...

Dobrý tip: Nanuk môžete dať aj do roztopenej čokolády, nalepiť na ňu ľubovoľné oriešky a dať na pečiacom papieri stuhnúť na chvíľku do mrazničky.