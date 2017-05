Dobrovoľní hasiči v akcii: Hľadali päť stratených detí

V tomto prípade však išlo len o cvičenie hasičov a policajtov. Na paintballovom cvičisku v Korni sa uskutočnilo cvičenie zamerané na „Využitie dobrovoľných hasičských zborov a záchranárov pri pátracích akciách v spolupráci s Políciou. Akcie sa zúčastnilo 96 členov dobrovoľných hasičov z Kysúc.

Teoretická a praktická časť

Najskôr prebehla teoretická časť v postavených rozkladacích stanoch členmi hasičov Korňa. Slova počas prezentácie sa ujal Milan Drahňák zo žilinskej polície a rozobral problematiku nezvestných a hľadaných osôb, nasledovala aktualizácia telefónnych čísel a spôsob vyrozumenia v rámci skutočnej pátracej akcie.

Úlohou bolo vyhľadávanie osôb

Zúčastneným boli ukázané aj aplikácie na monitoring pohybu osôb pri vyhľadávaní a zapisovaní prehľadaného územia do máp podľa inštrukcií Martina Ďurneka. Po krátkej prestávke, už zaznel povel na nástup a zadelenie úloh v rámci praktickej časti vyhľadávania osôb.

Hľadali stratené deti

Modelová situácia znela: stratilo sa päť detí na školskom výlete. Najskôr do terénu vyrazili psovodi, za nimi už nasledovala vytvorená ľudská rojnica. Zúčastnení členovia si počas vyhľadávania prešli aj ťažko dostupný terén, zarastené krovia a štvorkolky bahnitý terén. Štyri deti boli nájdené do 90 minút, ale posledná lokalizácia trvala o 30 minút viac – no napokon boli nájdené všetky stratené deti.

Akcia prebehla úspešne

S výsledkom cvičenia vyjadrili spokojnosť a poďakovanie zástupcovia polície aj usporiadateľského DHZ Korňa. "Musím spomenúť, že takéto cvičenie bolo prvýkrát na Kysuciach," vyjadril sa veliteľ dobrovoľných hasičov v Korni Rastislav Fatura, ktorý sa snaží pre svojich členov robiť podobné akcie. Aj preto jeho dobrovoľní členovia sú pri každej práci nadchnutí a do práce sa vrhajú s odhodlaním pomáhať.