Smrteľne chorá Prešovčanka Janka: Chcem jediné - zomrieť dôstojne

Jej zdravotný stav je čoraz horší. Už nedokáže chodiť a ani sedieť. Neumyje si ani zuby. Nevládze, svaly jej nefungujú. Celý deň preleží. Potrebuje nonstop starostlivosť. Janka už túži len po dôstojnej smrti, eutanázia však u nás nie je možná.

Príznaky sklerózy multiplex sa u rádiologičky Janky objavili, keď mala 22 rokov. Choroba sa postupne rozvíja a pripravila ju aj o jej lekársku prax.

Zdravotný stav sa jej ustavične zhoršuje, ochorenie sa nedá liečiť: „Mne súčasná medicína už nič neposkytuje.” Bolesti ani problémy s dýchaním nemá, preto ju ani nemajú ako liečiť. „Čo by liečili, moju súdnosť a triezvosť?” spytuje sa zúfalo. Kým sa ešte pred dvomi rokmi dokázala poležiačky na bruchu najesť, teraz je to už minulosťou. Podľa očakávania sa má horšie.

Celý deň trávi ležaním na chrbte, nedokáže sa ani otočiť, čas si skracuje sledovaním českého spravodajského kanála. Potrebuje nonstop asistenciu pri toalete, hygiene, jedle: „Už ani zuby si neumyjem, lebo nevládzem.” Ako lekárka presne vie, čo ju ďalej čaká: „Začnú sa problémy s prehĺtaním, so zrakom, svrbenie končatín. A keďže sa ma môj neurológ zakaždým pýta, či mám rovnakú citlivosť, takže sa aj to zhorší. A ja nemám možnosť vyhnúť sa tomu.”

Je dojemné, že už niekoľko rokov sa o ňu stará jej bývalý priateľ, ktorý pre ňu zanechal svoje povolanie. Janka svoj stav, v ktorom sa nachádza, cíti ako nedôstojný. Preto chce podstúpiť eutanáziu, no u nás nie je povolená. A to ju hnevá. Snažila sa osloviť politikov na zmenu legislatívy i vyvolať celospoločenskú diskusiu. Žiaľ, nenašla porozumenie.

„Môžem túto tému zavrhnúť, nikde o tom nechcú počuť. Tvárime sa, že takíto pacienti neexistujú,” kritizuje postoj kompetentných. Keď chcela túto tému otvoriť, oponovali jej nebezpečenstvom vyvražďovania. „To páchal Hitler, eutanázia je niečo iné. Je to dobrovoľná smrť, ktorú pacient chce, lebo si veľmi dobre uvedomuje, čo sa stane. Tak ako si to uvedomujem ja a tomu som sa chcela vyhnúť.”

Podľa nej s eutanáziou môže každý jeden človek súhlasiť, ale iba s tou vlastnou. Do cudzej nemá čo hovoriť, nemá sa do nej pliesť. „Ja svojou slobodnou vôľou robím slobodné rozhodnutie. A rozhodujem len o sebe, o nikom inom,” argumentuje. Myslí si, že zbytočne démonizujeme tému eutanázie.

Keby sa stanovili jasné kritériá, nedala by sa zneužiť. Vo viacerých vyspelých spoločnostiach je povolená. „V tých, ktoré majú veľkú úctu k človeku a rešpektuje sa jeho názor,” dodáva. Pre ňu je zahataná aj táto cesta. Mohla by si vybrať smrť v zahraničí, ale to by jednak stálo nemalé peniaze a navyše by musela viackrát vycestovať, čo už nedokáže.

