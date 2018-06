4.finále SuperStar: Reklamou prepchatá šou NASRDILA už aj Paľa Haberu. Dal to svojsky najavo v priamom prenose

Na úvod zaspievalo päť finalistov spolu s Katkou Knechtovou pesničku Spomaľ, máš privysokú rýchlosť. Speváčka skončila krátko pred štvrtým finálovým kolom na infúziách. Dôvod?

Zlý pitný režim, vyčerpanosť z množstva koncertov v poslednom období a v noci z piatka na sobotu nakrúcanie videoklipu Svety. Infúzie ju však postavili na nohy a finálový večer si ako porotkyňa poctivo odkrútila.

Ako sa súťažiaci páčili porotcom?

1. KOLO

Nesprznila to

POSTÚPILA DO SUPERFINÁLE: Tereza Mašková

V dokrútke priznala, že je veľká trémistka, ale keď výjde na pódium všetko z nej spadne.

Katka Knechtová: Terezka, tebe tieto veľké piesne veľmi svedčia, lebo ukážeš spevácke kvality, plus je úžasné ako vyzeráš. Bolo to veľmi pekné.

Matej Ruppert: Už teraz som tvojím veľkým obdivovateľom, užil som si to, si fantastická. Mám malú prosbu - menej vibráta...

Ben Cristovao: Som rád, že ukazuješ stále niečo ďalšie, wau...

Paľo Habera: Si excelentná speváčka, to vieme, ale je dôležitý aj vkus, ako pieseň interpretovať. Už som počul toľko českých interpretov sprzniť túto pieseň... Slovákov nie, lebo Slováci toto nedávajú... A ty si ukázala, že máš vkus.

Leoš Mareš poznamenal, že aj na Slovensku by sa určite našiel niekto, kto by pieseň sprznil...

Kašli na hejterov!

Petr Borkovec

Paľo Habera: Nie som úplne nadšený, zo začiatku to bolo trochu neisté, aj rytmicky kým si si sadol, aj tóninu si hľadal v refréne, do druhej slohy si to dal. Som rád, že som ti dal Divokú kartu. A nevšímaj si hejterov.

Ben Cristovao: Som rád, že si späť.

Katka Knechtová: Pobil si sa s piesňou statočne, bola to výzva. Mal si rešpekt, bolo to cítiť. Ale v druhej polovici si sa uvoľnil. Ty spievať vieš, kartu si si zaslúžil.

Matej Ruppert: Som rád, že si tu s nami.

Knechtová - zmutovaný Mickey Mouse

POSTÚPILA DO ​SUPERFINÁLE: Eliška Rusková

Katka Knechtová: Eliška ja sa nestačím diviť... Keď som mala 15 rokov, znela som ako zmutovaný Mickey Mouse, a teraz vidím speváčku, ktorá má tak nádherný a otvorený hlas. Bolo to tvoje najlepšie vystúpenie.

Ben Cristovao: Bolo to tvoje najlepšie vystúpenie, wau... Takto to má vyzerať.

Paľo Habera: Je veľmi zábavné, sledovať ťa ako dospievaš. Bola si dieťa teraz si zas trochu ďalej. Ty si vo vývoji, sledujeme ťa aj spevácky. Pokúšaš sa aj o nuansy, ale aj o piánko, skúšaš aj trochu dynamiky. Len nie vždy to vyjde. Ale si strašný talent, držíme ti hrozne palce.

Matej Rupppert: Začiatky sloh neboli celkom isté, ale skúšaš... Týmto vystúpením si si povedala o finále.

Odložil maturitu

NEPOSTÚPIL: Jakub Pružinský

Matej Ruppert: Škoda, že pesnička nemá len začiatok a koniec, lebo inak ti to lietalo v strede...

Katka Knechtová: Bolo tam veľa intonačných nepresností, aj rytmus bol problém. Ale konečne som zachytila bojujúceho Jakuba, ktorý sa rozhodol, že bude spievať.

Ben Cristovao: Vidieť, že si tu s nami na 100 percent. Vadí mi, že sa pri takomto songu držíš rovnakého výrazu. Na to, aby mohol niekto len stáť a nepohnúť sa musel by mať lepší hlas!

Paľo Habera: Naposledy keď som počul túto pesničku na nejakom kastingu, ležal som s Katkou pod stolom, pretože to bolo kakofonické dueto. A k tebe Jakub - boli aj horšie veci, toto bolo veľmi slušné. Bolo to aj vizuálne nádherne stvárnené, takže ak to budeš mať nahraté, môžeš to púšťať svojim vnúčatám raz. Povieš im: Tak takto som stál na veľkom stejdži. Lebo neviem, či sa toho ešte dožiješ...

V rozhovore s Leošom Marešom Jakub priznal, že mal minulý štvrtok maturovať, takže sa mu kvôli SuperStar preložili skúšky na september.

Haberova istota

POSTÚPILA DO SUPERFINÁLE: Karmen Pál-Baláž

Paľo Habera: Sú niekoľké rany istoty - prvá je tá, že sa tu zídeme všetci štyria. Druhá je tá, že keď začneš spievať, bude to také ako to má byť. Ak by mala byť spravodlivosť, tak ty v trojke musíš byť. Ak nie, je to nespravodlivosť.

Katka Knechtová: Fascinuje ma tvoja rýdza muzikálnosť. Dávaš krásne rovné tóny, strašne sa mi páčiš.

Matej Ruppert: Poviem len jedno: Toto bolo najlepšie vystúpenie prvej päťky.

Ben Cristovao: Išla z teba sila... Sluší ti to aj, bolo fajn, že z teba spadol klobúk, bolo vidno aká si krásna...

2. KOLO

Tereza Mašková

Matej Ruppert: Si úžasná, fantastická speváčka, ale aká ty si tanečnica, to je šialené. Po minulom prenose som si písal s kolegom Romanom z Monkey Biznis a ten povedal, že si najlepšia speváčka aká kedy súťažila na Slovensku aj v Čechách v SuperStar.

Katka Knechtová: Toto bola pecka, toto bolo tvoje najlepšie vystúpenie. A si aj sexi...

Ben Cristovao: Je ťažké že spievať aj tancovať, ale dala si to šialene!!!!

Paľo Habera: Toto bola najväčšia zábava, akú som v SuperStar zažil. To nevyzeralo ani ako súťažné vystúpenie, ale ako keď vám niekto príde medzi vystúpeniami zaspievať aby ste sa uvoľnili. Si geniálna, geniálna, geniálna, geniálna...

Obhajoval Divokú kartu

Petr Borkovec

Katka Knechtová: Toto je cesta pre teba - gitara a silná pieseň.

Ben Cristovao: Chápem, prečo si tu a zaslúžiš si byť v top 3.

Paľo Habera: Je potešujúce že si spieval českú pesničku. Sedí ti. Bol si ale trochu opatrný. Ale mohlo by to zabrať. Ja by som to už dnes nedal - za týždeň sa naučiť dva texty...

Matej Ruppert: Mne sa paradoxne tvoja neistota páčila. Bolo to roztomilé. Keby si to rozbalil niekde pri táboráku, mal by si mať stane visací zámok... Toto bolo tvoje najkrajšie vystúpenie z finálových kôl.

Leošova svadobná

Eliška Rusková

Po dospievaní svadobnej pesničky zo ságy Twilight sa Eliška rozplakala od dojatia.

Paľo Habera: Je milé pozorovať ťa - ty s prehľadom dávaš ešte aj pohľad na môj ksicht. Suverénne to zvládaš. Obdivujem ťa, lebo je to aj sila osobnosti, lebo ty chceš robiť túto prácu. O pár rokov sa možeme niekde v zákulisí koncertu zhovárať a ja sa na to teším...

Ben Cristovao: Je neuveriteľné, kam si sa posunula. Si hviezda... šaty - top, vlasy - top, si hviezda.

Katka Knechtová: Zaspievala si to krásne. Akokoľvek to dnes dopadne, ty si speváčka a budeš ďalej speváčka.

Matej Ruppert: Si úžasná, báječná a som rád že si tu so mnou...

Leoš Mareš nazval porotu vlkolakmi, keďže odznela pieseň z Twilightu. A trochu si rypol do známeho českého herca. Hollywoodski vlkolaci vraj vyzerajú ako Ben Cristovao bez košele, keby sa to točilo u nás, vlkolak by vyzeral ako Jakub Kohák bez košele...

Mimochodom, vo videu zo zákulisia SuperStar na svojom instagrame Leoš Mareš prezradil, že pieseň A Thousand Years si nechal zahrať na svojej svadbe.

Ostaň pri fistule!

Jakub Pružinský

V dokrútke Jakub povedal, že jeho hlavným cieľom bolo neskončiť v Hviezdnej rote. "Neviem, prečo ma ľudia podporujú, keď sú tu lepší speváci. Ale ďakujem im," vyhlásil.

Paľo Habera: Videl si skeč s Mr. Beanom v kostole? On tam spieval modlitebnú pieseň a nevedel text. A keď ho vedel, tak bol najhlasnejší zo všetkých. A ty si teraz netrafil svoj jubilejný deviaty nástup... Ale bolo to milé, dokonca si sa odvážil ísť aj po javisku.

- Leoš mareš poripovemnulm že vyhral chlapčensku kategorii - si najuspečnšjeí chalpec v tejto sueprstar - habera povedal no zbohom

Ben Cristovao: Teším sa, keď budeš bez stresu, budeš spievať vo svojom prostredí...

Katka Knechtová: Ty si taká čistá, veľmi zvláštna dušička, ktorá priletela z inej platnéty, ale my sme tam neboli a nemôžeme ti rozumieť. (Habera dodal, že možno je Jakub z neba a tam tiež neboli...)

Matej Ruppert: Ty si nám otvoril tvoju novú schránku, ktorá sa volá fistula. A vôbec nebola zlá. Možno by si mohol spievať len fistulou... Toto bola pekná pesnička, ktorú si pekne zaspieval. Musíš spievať to, čo ti sedí.

Len mi chrč!

Karmen Pál-Baláž

Katka Knechtová: Nádherne prežitá pieseň s vášňou a pozerala som sa aj na nádhernú ženu. A tie klobúky máme spoločné...

Ben Cristovao: Vieš dokonale odovzdávať emócie, keď si spievala smutnú pasáž, aj ja som bol smutný. Si veľmi komplexný umelec.

Paľo Habera: Po tom ako si dospievala, bol som plný emócií, ale keďže bol reklamný brejk, teraz už cítim iba banán, čo som medzitým zožral... Si jedna elegantná ženská, ty nepotrebuješ klobúk ako poznávacie znamenie, ty si poznateľná. Režisér Jožko Bednárik hovorieval: Len mi chrč... Takže len mi chrč (narážal na jej chraplák, pozn.) Si najlepšia slovenská speváčka SuperStar s nádhernou farbou hlasu, neobyčajnou, a to je veľká vec.

Matej Ruppert: Zo mňa tá emócia nevyprchala ani reklamným brejkom. Máš naozaj vzrušujúci chraplák.

Cíti sa klamaný

Viacero divákov na facebooku šou SuperStar napísalo, že majú reklamných prestávok plné zuby.

Ozvala sa aj kritika, že ceny za esemesky sú príliš malé: "Čudujem sa, že nikomu z TV Nova nie je trápne, že pri živom prenose Superstar ide krásne prečítať tvar SMS a číslo, kam sa má posielať hlas, ale text s cenou SMS je tak malým písmom, že ani na UHD televízii s vysokou uhlopriečkou nie je čitateľný. Úbohosť." Ozaj, viete, koľko stojí esemeska?

Kto sa porote páčil najviac?

Paľo Habera: Najlepšia dnes Tereza. Najmenej sa mi páčil Jakub.

Ben Cristovao: Najlepšia Eliška, najhorší Jakub.

Katka Knechtová: Najlepšia Eliška, najslabší Jakub.

Matej Ruppert: Najlepšia Karmen, najmenej sa páčil Jakub.

Vo štvrtom finále vypadli Jakub Pružinský a Petr Borkovec. Jakub sa rozlúčil so súťažou veľmi originálne - zaspieval slová známej pesničky: I'm Coming Home. Petr zasa nezabudol poďakovať svojej mame.

Najviac sĺz vyronila Eliška Rusková, ktorá prežívala svoj postup naozaj veľmi emotívne, nezabudla sa poďakovať aj rodičom.

O týždeň uvidíme teda v superfinále bojovať 3 dievčatá, čo sa v histórii SuperStar ešte nestalo.