A SuperStar 2018 sa stáva... Neskutočná reakcia porazenej súťažiacej, zamilovaný porotca a Marešova nostalgia po Adele

Na úvod zaspievali superstaristi hit Paľa Haberu Príbeh nekončí, ktorý zložil pre jeden z ročníkov SuperStar.

Ben Cristovao prekvapil novým imidžom - vlasmi na bielo. Leoš ho nazval Denisom Rodmanom.

Leoš Mareš otituloval superfinalistky ako svätú trojicu a boj sa mohol začať.

1. KOLO - piesne podľa vlastného výberu

Rozcítila Rupperta

Karmen Pál Baláž

Paľo Habera: Sme na teba strašne hrdí, lebo od začiatku si spĺňala to, čo sa žiada od SuperStar - vďaka tebe máme aj romantickú aj rockovú Slovenku. A som rád, že zakúrili, lebo je tu zima ako hovado (počas vystúpenia Karmen horeli ohne, pozn.). Vidím že ešte neskladáš zbrane, aj keď Tereza a Eliška sú silné. Ale šoubiznis je vrtkavá záležitosť.

Ben Cristovao: Si neuveriteľná bojovníčka, dokazuješ to každé kolo. A toto je tvoj najlepší klobúkový outfit.

Katka Knechtová: Si špecifická, originálna, neviem si predstaviť, že by si tu nebola. Každým kolom posúvaš hranice, pritom si si vzala hneď brutálne ťažkú pesničku a takto si to zabila.

Matej Ruppert: Úplne fantastické! Je to jedna z posledných piesní, ktorú Fredy Mercury naspieval a vždy keď ku počujem, je mi do plaču. On musel vedieť, že je na začiatku konca...

Druhá Beyoncé

Tereza Mašková

Leoš Mareš vybozkával Terezu so slovami: Fantastické! Fantastické

Matej Ruppert: To bolo fantastické, som toho plný! Páči sa mi, že po celú dobu súťaže čokoľvek spievaš, spievaš to ako Tereza Mašková.

Katka Knechtová: Nebudem ťa ani hodnotiť, si už kolegyňa. Len jedna rada, tvoje hudobné vystúpenia by nemali byť ochudobnené o tanečnú performance, lebo ty si dračica.

Ben Cristovao: Môžeš byť prvá speváčka, ktorá je schopná tancovať aj spievať na takom leveli ako Beyoncé. Toto nie je len tak, ty si unikát!

Paľo Habera: Keď nastúpiš na javisko, je to bohapustá zábava. Prídeš, zabavíš ľudí a oni ťa posunú ďalej. Ak by sme mali poradiť nejakým budúcim účastníkom šou, takto to má byť. Hlavne že sa zabávaš ty.

Platonicky zamilovaný Ben

Eliška Rusková

Standing ovation od všetkých porotcov!

Katka Knechtová: Som šťastná, že si prišla na kasting. Si fantastická, ani si neuvedomuješ akým pozitívnym vzorom pre mladých ľudí si sa stala! Za celú moju kariéru som sa nestretla s tak mladou ženou, dievčaťom, ktoré v tom tele ukrýva taký veľký hlas. Prosím ťa, ostaň taká aká si, predpovedám ti veľkú budúcnosť.

Ben Cristovao: Vždy keď sa počas spievania usmeješ, ja sa stále o trošku viac do teba platonicky zamilujem.

Paľo Habera: Je nás tu zamilovaných viac... Pesničku si uchopila presne tak, ako na to máš - s veľkým vkusom. Mne sa na tebe páči tá milota a suverenita, akú máš v tvojom veku. Nastúpiť na javisko a pred najťažším tónom sa usmiať ako ty a dať ho s hotovým prehľadom... Nehnevaj sa, si drzá ako opica v tom dobrom zmysle. Nie si tu do počtu! Chýbalo už len jedno - aby ťa zachránil tvoj osobný strážca (položil ruku na Bena).

Matej Ruppert: Toto bolo tvoje najlepšie vystúpenie v SuperStar. Máš 15 rokov ale toto si dala ako 60-ročný mazák. Kedykoľvek budeš chcieť, budem tvoj bodyguard.

2. KOLO - úspešné piesne zo SuperStar

Môžeš robiť čo chceš!

Karmen Pál Baláž

Leoš Mareš je urobil kompliment: "Máš najkrajší úsmev na svete!"

Standing ovation od poroty.

Paľo Habera: Nikto nevie, kto z vás postúpi do užšieho výberu, zaspievala si to ako poslednýkrát v súťaž, užila si si to.

Ben Cristovao: Toto by mohlo byť tvoje posledné vystúpenie. Veľa ľudí ti po skončení súťaže bude radiť, čo máš robiť, ako to máš robiť. Si komplexná speváčka, môžeš si robiť čo chceš.

Katka Knechtová: Bolo mi cťou počúvať ťa každé kolo, určite nemáš fanúšikov len v tvojej Rožňave, ale aj Prešove... Viem o nich.

Matej Ruppert: Si jedinečná, bolo to fantastické vystúpenie, klobúk dolu.

Vykašľala sa na baladu

Tereza Mašková

Matej Ruppert: Bolo to fantastické, ja ťa milujem!

Katka Knechtová: Brutál, bol to tlak až do môjho srdca.

Paľo Habera: Páči sa mi, že konkurentky zvolil balady, ktoré zaberajú u širokého publika, ale ty sa neštveš, ideš si svoju lajnu. Bál som sa, že ti v jednom momente zhorí hlava, ale zvládla si to.

Ben Cristovao: Dúfam, že ťa uvidíme v ďalšom kole.

Katka stratila reč

Eliška Rusková

Katka Knechtová: Toto je Eliška, na ktorú sa rada pozerám, úplne som stratila reč. Pre toto malo zmysel sedieť tu na zadku - vidieť takého krásneho talentovaného človeka!

Ben Cristovao: To, čo si dokázala, nikdy ti to už nikto nevezme. Táto súťaž ti dala tak veľa!

Paľo Habera: Sme speváci, vieme, čo je to pripraviť 3 nové pesničky behom týždňa. Obdivujem vás, že to dávate s takou ľahkosťou. SuperStar to nie je len niečo zakrákať a zhrabnúť prachy... hovno, je to o talente.

Matej Ruppert: Úplne som prestal sledovať, že je to súťaž. Bol to bonbónik.

HLASOVANIE VYRADILO SLOVENKU

Po 2. kole najmenej sms hlasov dostala a tak nepostúpila do ďalšieho kola Karmen Pál Baláž. "Som na seba hrdá, čo som dokázala, a všetkým veľmi ďakujem..." neubránila sa slzám najúsepšnejšia Slovenka v SuperStar 2018.

3. KOLO - boj medzi dvoma Češkami

Už si vyhrala

Eliška Rusková

Paľo Habera: U všetkých troch superfinalistiek som v prvých desiatich sekundách niečo cítil, a tak to zafungovalo...

Ben Cristovao: Si jedinečná, môžeš konkurovať Terezke.

Katka Knechtová: Podľa mňa ty si už vyhrala, si úžasná speváčka, vôbec sa o teba nebojím.

Matej Ruppert: Máš 15 rokov a už si vyzrela do hotovej speváčky, aj vďaka SuperStar.

Špinarová by bola hrdá

Tereza Mašková

Leoš Mareš sa po jej výkone neubránil nejakej tej slze. "To je koniec," zareagoval. Urobil v priamom prenose poklonu svojej bývalej kolegyni v SuperStar Adele Vincezovej, keď si požičal jej slová: "Ako hovorila moja moderátorská láska a nedostižná ikona Adela: Načo som si česala tie chlpy, keď sa mi teraz všetky postavili?"

Paľo Habera: Keby sme mali určiť speváka, ktorý najlepšie spieval v tomto ročníku, väčšina ľudí by povedala, áno, Tereza Mašková. Ale umenie nie je ako šport, je to veľmi nemerateľná záležitosť, existujú ešte úsmevy a nuansy... ľudia si vyberú Superstar...

Ben Cristovao: Ty máš jeden z najsilnejších hlasov. A ty aj neješ mäso a staviaš sa k životu inak, čo je chvályhodné. Chcem ti zatlieskať...

Katka Knechtová: Uvedomila som si, že ty ma robíš šťastnou. Pozerám sa na teba a som šťastná.

Matej Ruppert: Mne, uhovorenému človeku dochádzajú slová. Myslím, že pani Špinarová by bola hrdá, keby to počula. Pre mňa si SuperStar už teraz.

A čo bude chýbať Jasmíne Alagič po skončení šou?

Moderátorka, ktorá mala v SuperStar veľkú premiéru a zviditeľnila sa, s trochou irónie povedala, čo jej bude chýbať. Vraj veta, v ktorej ohlasovala, že ak nemajú počas reklamného brejku čo robiť, nech si pozrú instagram kolegu Leoša Mareša.

A SUPERSTAR SA STÁVA...

Víťazkou SuperStar 2018 sa stala Tereza Mašková. Po vyhlásení jej mena šla do kolien, "porazená" Eliška Rusková ju vyobjímala, poskakovala na pódiu, tlieskala jej odušu a bolo vidieť, že jej praje. Napokon, pre deviatačku na základnej škole je aj druhé miesto fantastický úspech. Hoci, dva milióny korún ako výhra by neboli na zahodenie...