Absolútny OTO Michal Hudák si rypol do Zuzany Čaputovej. Neobišiel ani Maroša Šefčoviča

Tohtoročný galavečer bol celkom iný ako ten predchádzajúci, ktorý bol poznačený brutálnou popravou novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Počas odovzdávania cien OTO sa často skloňovali slová slušnosť, pravda či občianska spoločnosť. Kristína Kövešová poslala svoju sošku symbolicky zavraždenému novinárovi. Slov Róberta Fica, že na východnom Slovensku nemôže byť žiadna talianska mafia, pretože tam nič nie je, sa dotkol aj Jozef Kubáni. Pri preberaní sošky v kategórii Redaktor spravodajstva povedal: "Prišiel som dnes z východu, kde vraj nič nie je. Tak tam aspoň OTOa prinesiem...“ O slušnosti a prajnosti hovorila aj Adela Vinczeová a ďalší. Najostrejšiu reč mal vtedy Milan Knažko, ktorý vstupoval do Siene slávy. Okrem iného povedal: "Ja si myslím, že ministrom financií by sa mal stať Bašternák, ministrom vnútra Kočner a predsedníčka vlády by mala byť žena. Mala by to byť Trošková, definitívne. Ja si myslím, že niečo už pochytila od premiéra. A dúfam, že pán premiér nepochytil nič od nej.“ Celý prejav si môžete prečítať TU. Z ostrého prejavu bol samozrejme problém.

Sobotňajší OTO 2019 okolo politiky nešiel, hoci slušnosti sa dotkla vo svojom prejave opäť ocenená Kristína Kövešová a rovnako aj režisér Juraj Jakubisko poznamenal, že keď je Slovensko už slušné, aby sme pozdvihli aj našu kinematografiu a poprosil všetkých aby milovali túto zem.

Ukrajinská inšpirácia

Politiky sa trochu sebestredne dotkol Michal Hudák, ktorý sa snažil robiť počas celého večera zábavu a užíval si pozornosť publika. Keď vyhlásila Jiřina Bohdalová víťaza v kategórii Zabávač, a zaznelo jeho meno, po príchode na pódium povedal: "No tak ste ma šupli k Zabávačom. Z herca ste ma preložili k Zabávačom. Ale pozor na to. Pretože všimnite si, kto na Ukrajine vyhral prvé kolo prezidentských volieb. Komik, zabávač, a s akým náskokom! (Volodymyr Zelenskyj, pozd. red). Nič nepredznačujem, ale čo ja viem..." Plynulo prešiel k našim voľbám: "My už máme teraz po voľbách, ja sa teším, že všetko dopadlo krásne. No mohol som viac urobiť pre čerstvú prezidentku ako nekandidovať? Mohol som vyjadriť väčšiu podporu?" zavtipkoval si na účet Zuzany Čaputovej. Aby neostal nič dlžný jej protikandidátovi v druhom kole, dodal: "Potešil ma samozrejme aj ďalší protikandidát. Jeho žiarivý úsmev mi pripomenul, že mám ísť na dentálnu hygienu." Dodal ešte: "Zabávač má hovoriť niečo akože vtipné, tak sa snažím..."

VEĽKÚ MÓDNU PREHLIADKU RÓB GALAVEČERA OTO SI POZRITE VO FOTOGALÉRII TU.

