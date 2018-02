Adela Vinczeová len pár mesiacov po svadbe tvrdí: Z partnera si nerobte terapeuta

Už roky jej patria hlavné vysielacie časy, najvychytenejšie spoločenské akcie aj televízne šou. Niekomu sa zdá, že vyskakuje aj z chladničky, ale fanúšikovia jej stále nemajú dosť. Samu Adelu pritom teší, že keď si vykračuje po meste, nikto ju nepristavuje ani neobťažuje. Nikto ju nerieši ani vtedy, keď sa vezie v električke či v autobuse.

Celkom prekvapujúce zistenie, že chodíte autobusom, nie autom...

S Viktorom sme zistili, že veľmi málo chodíme, takže sme sa rozhodli, že to zmeníme – aj tým, že začneme chodiť autobusom. Vystúpim napríklad o dve zástavky skôr, aby som sa prešla, a potom večer s Viktorom súťažíme, kto urobil viac krokov. Organizujem si veci tak, aby som nemusela ísť autom. Ale robím to aj kvôli ekológii, človek sa pričasto pristihne pri tom, že je aute zbytočne a len z lenivosti.

Vždy ste pôsobili, že ste pracovne veľmi vyťažená. Stíhate všetko bez problémov?

Okresala som veľa vecí. Predtým som akosi nevidela, že to penzum roboty, ktoré som si na seba nakladala, nie je normálne. Bol to jeden z mojich „slepých uhlov“. Čím menej teraz robím, tým viac si uvedomujem, že už si ani neviem predstaviť, ako som to predtým všetko stihla. Dávam si jednu moderovačku za mesiac, predtým som mala aj štyri plus som odmoderovala ďalšie štyri charity a to sa zrazu nakopí. Aj pri charite som sa musela naučiť, že nie som zlý človek, keď odmietnem, pretože sa chcem ísť napríklad prejsť a mať čas pre seba. A často som zistila, že nie všetky charity sú postavené na základe, ktorý vo mne pozitívne rezonuje.

Čo ešte okrem využívania MHD robíte pre lepšie a zdravšie životné prostredie?

Klasicky triedim odpad, naši majú v záhrade aj kompost, nosím pri sebe nákupnú tašku, takže nekupujem igelitky. Zbierame dažďovú vodu. Je veľmi dôležité zadržiavať vodu na pevnine, lebo inak sa všetko odvedie do mora a tu sa potom nemá čo odparovať. Z toho vznikajú suchá a záplavy. Pijem vodu z vodovodu, koľko sa dá. Ale stále nad týmto celým premýšľam a podľa mňa príroda najviac dopláca na to, že potrebujeme nakupovať nové veci. Prenasledujú nás hlavne nové trendy v obliekaní a v technológiách.

Mobil aj laptop máte a čo oblečenie? Často nakupujete?

Nemám túto potrebu, ale prichytím sa pri tom, že si poviem: Veď kúp si to, máš na to, prečo si to nekúpiš? Vtedy si vyslovene musím hovoriť: Nekupuj si to, pretože ti to urobí radosť na dva dni a zase budeš mať v skrini ďalšiu vec navyše. Veľmi zvažujem, čo naozaj potrebujem.

Takže nie ste márnotratná?

Nie som. Keď sa stretnem so svojou kamoškou, ktorú mám veľmi rada, a ona príde s tým, že si kúpila tri nové bundy, lebo jedna stála iba dvadsať eur, a blúzku za päť eur, niekedy sa zamýšľam, ako môže niečo stáť päť eur. Už za tým vidím príbeh, že to ušili niekde v Bangladéši a farbili farbami, ktoré im tam zničili rieky, a preto my to tu máme za päť eur. Potom sa zase pýtam, načo máme mať tri bundy? Len preto, lebo sú lacné?

Ale ja to nemôžem posudzovať a ani nechcem. Iba sa jej v pokoji spýtam, či vie, čo tým podporuje, a vysvetlím jej celý príbeh. Všeobecne ľudia na toto zvyčajne reagujú mávnutím rukou a komentárom, keď nekúpim ja, kúpi niekto iný. Jasné, beriem aj ekonomickú otázku. Ale každý sa vie nad tým aspoň zamyslieť a je jedno, aké sú jeho finančné pomery. Žiaľ, ešte stále to máme v spoločnosti nastavené tak, že keď je niečo lacné, kúpim si to, aj keď to nepotrebujem.

Ale zo svojej pozície, keďže zarábam nadštandardne, nemôžem ľuďom hovoriť: Prosím vás, nekupujte tieto lacné handry.

Koľko máte kabátov, búnd, kabeliek?

Jeden kabát mám štyri roky, iný nemám a zatiaľ mi to ani nechýbalo. Nosím jeden ruksak asi päť rokov a potom mám ešte jednu crossbody kabelku. Dá sa s tým v pohode fungovať. Ale ľudia chcú pekne vyzerať, je to pochopiteľné, no každý si musí položiť otázku, čo naozaj potrebuje, odkiaľ tie veci sú, či mu nestačí menej. Napríklad teraz pred Vianocami sme s Viktorom triedili kopu vecí. Zosekali sme oblečenie, knihy, kozmetiku riad… Jednoducho, kopu hlúpostí. Všetko sme poposúvali ďalej a čím viac vecí sa zbavujem, tým viac mám pocit, že mám toho veľmi veľa.

Prečo ste sa rozhodli pre veľké triedenie a vyhadzovanie?

Lebo obaja cítime veľké prepojenie s neporiadkom v byte a neporiadkom v sebe. Mnoho ľudí to pozná – keď začnú robiť veľký poriadok, veľmi sa im uľaví.

Upratanie skrine je celkom dobrý začiatok životnej zmeny, ktorú hľadá veľa ľudí aj prostredníctvom kníh a motivátorov. Aj vy ste navštevovali etikoterapeutku, vďaka ktorej ste zmenili pohľad aj na svoj život. Ako treba začať od seba?

Najprv je dôležité vedieť, že keď sa cítite nespokojne, zrejme sa vám v živote niečo zadrháva, a treba si priznať, že je za tým vlastné nastavenie. Nejde však o to, aby sme hľadali na sebe chyby a trestali sa za ne. Treba nájsť nefunkčný „šróbik“ vo svojom myslení. Pre mňa je dôležité pochopenie a na záver prijatie toho, aká som. Ale to neznamená, že sa už nechcem zlepšiť, zmeniť. Práve prijatie je však prvý krok k zmene. Nemôžeme zmeniť niečo, čo sme najprv neprijali.

Mali ste aj vy niečo také, čo ste si nechceli alebo nevedeli priznať?

Nie, ja som skôr typ, že by som si napriznávala úplne všetko. Aj to,čo nie je moje. Takže mám skôr opačný problém. Stále sa učím prijímať sa v istých momentoch, že som taká, aká som, a vedieť si odpustiť. Ten, kto chce zobrať na seba všetky chyby ešte aj od iných, nie je skromnejší alebo lepší. Rovnako som sa neodhadla ako ten, ktorý si nevie priznať nič.

Ste k Viktorovi natoľko úprimná, že pred ním priznáte, keď o sebe pochybujete? Muži to vraj nemajú veľmi radi.

Áno, ale naučila som sa, že partner by vám nemal byť psychoterapeutom. Viktor ma však dokonale pozná, takže viem, ktoré veci mu mám povedať. Respektíve, ako ich povedať. Skôr sa o tom bavíme ako o téme. Keď si v niečom neverím, neprídem za ním s plačom, aká som hrozná. Ale poviem: Predstav si, že v tejto situácii som sa cítila akosi nesebavedomo, cítim sa v tomto ohrozená. A on začne o tom so mnou debatovať, pýtať sa ma, prečo mám taký pocit a podobne. Spolu to pomenujeme ako tému, nie ako môj problém, lebo to vlastne ani nie je môj problém. Je to iba niečo, s čím som sa na chvíľu stotožnila, ale keď to spolu rozoberieme, zbavím sa toho.

Takže Viktor je typ muža, s ktorým sa dá debatovať aj o týchto veciach – rozoberať pocity, vie sa vás pýtať a počúvať?

Áno, v tomto smere je veľmi prirodzene nastavený a o tieto veci sa zaujíma. Čiže aj keď jemu zapracuje ego, povie mi, že o tom vedel, že reagoval na hlúposť. Ide o to, že niečo v sebe nemá spracované. A keďže ja mám zasa väčší odstup, niečo mu k tomu poviem. Inak sa na tom dosť aj nasmejeme. Hráme sa s tým, čo zažívame. Minule som mu dala prečítať kapitolu z knihy Nová Zem. Nakoniec ju prečítal celú.

Ktorá je vaša obľúbená motivačná kniha?

Bdelosť aj Nová zem je dobrá. Človek nemusí mať doma celú knižnicu týchto kníh, stačí jedna, dve, ktorá je mu blízka, porozumie jej a zafunguje u neho. Základný princíp je aj tak všade rovnaký a odeň sa odvíjajú všetky rozmanité knihy, ktoré sú o tom istom. V skratke ide o to, či sa rozhodnete pre život v láske alebo v strachu.

Zbaviť sa strachov však nie je jednoduché. Ako to ide vám?

Ani ja som sa ich ešte nezbavila, asi každý sa niečoho bojí. Napríklad tie klasické scenáre: Čo keď sa niečo stane, čo keď ma opustí, čo ak prídem o robotu…? Toto sú situácie, ktoré si v podstate vymýšľame, a keď sa to stane mne, predstavím si a precítim, čo najhoršie sa môže stať. No a to najhoršie je smrť a tá čaká každého, tej sa vyhnúť nedá. Pri týchto situáciách, keď začnem mať strach, mi pomáha myšlienka Ivanky Adamcovej. Hovorí, že keď dokážete prijať takúto situáciu, hoci len v myšlienke, už to nemusíte zažiť, lebo to už máte zvládnuté. Už vám to život do cesty neprinesie. Pre mňa nefunguje snaha nahradiť zlú myšlienku dobrou. Alebo ju zaháňať. To je sebaklam. Tú strašidelnú myšlienku si začnem odvíjať ako klbko – a čo sa potom stane? Až zistím, že všetko, čo sa stane, sa v zásade môže stať a ja to budem musieť vedieť prijať. Život vždy ide nejako ďalej. A to už nie je také strašidelné.

S čím sa vo svojom živote momentálne pasujete, čo musíte prijať?

Myslím, že vyslovene sa s ničím nepasujem. Občas vybehne nejaká nepozametaná drobnosť. Ľudia sú občas presvedčení, že je to otázka toho, či budem mať dieťa. Ale keď je mojou lekciou života nemať deti, je mojou úlohou s pokorou ju prijať. My rozhodujeme o tom, ako zvládame životné skúšky. Akými pečiatkami budeme zapĺňať svoj index života. Či drámou, alebo sa budeme v pokoji učiť žiť život.

Pomohlo vám, keď Viktor začal verejne hovoriť o téme „pomalých“ spermií? Už sa vás nikto nepýta, prečo nemáte dieťa?

Môžete ľuďom vykričať, čo chcete, a hovoriť im, že nie je vhodné pýtať sa na tieto veci, ale kým to nemáte v sebe vyriešené, vždy vám to bude okolie zrkadliť. Na jednej strane, ja si musím svoje veci v sebe spracovať, ale na druhej strane, aj ostatní by mali vedieť, čo sa patrí.

Ďalšia vec je, že pre nás s Viktorom je to istým spôsobom dar. Ľudia, ktorým všetko ide hladko, niekedy nemajú dôvod zamýšľať sa nad niektorými vecami a hľadať medzi sebou iné puto ako dieťa. Samozrejme, nechcem zovšeobecňovať, ale dieťa nemá byť putom, je to predsa samostatný človek.

Týmto vyjadrením sa zrejme niektorých párov dotknete, slová „nechcem zovšeobecňovať“ prehliadnu. Ľutujete nejaký svoj výrok z minulosti?

S tým, že niekto prehliadne slovíčko, nič nenarobím. Nájde sa v tom ten, koho sa to týka. Pri niektorých svojich výrokoch si poviem: No, moja zlatá, toto by si dnes už nepovedala. Napríklad si pamätám jeden titulok z novín, kde som sa vyjadrila v zmysle, že Televízne noviny sú pomaly trestný čin, pretože je tam veľa negatívnych vecí. Vtedy to bolo jasné odsúdenie. Teraz nemením názor preto, lebo Viktor robí Televízne noviny, ale myslím si, že to bol veľmi čierno-biely názor. Ale je aj kopa iných vecí, ktoré by som teraz už nehovorila. Kľúčové je, ako sa pri myšlienkach, ktoré hovorím alebo píšem, cítim. Ak som v pohode, sú v poriadku. Len čo mi do toho vlezie trošku hnevu a ego mi hovorí, že sa už hecujem, poviem si, aby som radšej nič nehovorila ani nepísala.

Ako sa spätne pozeráte na svoje šou, v ktorých ste robili rozhovory? Neurobili by ste už niektoré veci?

Keď si spomeniem na niektoré svoje moderovania, nemôžem povedať, že sa hanbím alebo že by som ich považovala za chybu, ale vtedy to ku mne patrilo. Bola som taká, ale už som sa posunula a niektoré veci by som už nepovedala. Ale je to aj preto, lebo občas sa ocitnete v niečom, s čím nie ste úplne stotožnení a výsledok je menej autentický.

Ako sa pripravujete na rozhovory s hosťami rôznych profesií, nielen s televíznymi celebritami, ktorých si pozývate do šou Trochu inak v SND?

Ľahšie sa mi rozpráva s ľuďmi, ktorí majú nejakú tému. Iné je to v Chart Show, kde sa vlastne hráme, takže ani nemusím riešiť, o čom sa budeme baviť. Napríklad, keď som mala Zdenu Studenkovú v Trochu inak, bavili sme sa o predstavení Leni. Je to o filmárke, ktorá slúžila fašistickému režimu. Takže som sa jej nepýtala na záľuby alebo ako začínala. Mali sme tému, ona sa úplne prirodzene vyjadrila i tolerancii, odsudzovaní aj o čierno-bielom posudzovaní histórie. Takže z tohto hľadiska sú pre mňa zaujímaví ľudia tí, ktorí majú tému. Mali sme napríklad pani Veroniku Hurdovú, ktorá hovorila o smrti svojho muža. Zomrel, keď čakala tretie dieťa. Hovorili sme o tom, čo jej to prinieslo do života. Že smrť môže byť dar. Alebo zaujímavosť, ekopohrebníctvo…

Pýtajú sa hostia do vašich relácií sami?

Nájdu sa aj takí. Niektorí sa z nášho pohľadu odhadnú správne v zmysle, že majú čo povedať, a niektorí ani nie. Ale je to veľmi subjektívne.

Keby bol teoreticky hosťom váš Viktor, o čom by ste sa s ním rada pred divákmi zhovárali?

O tom, čo sa dnes považuje za prejav mužnosti a prečo sú isté témy u mužov tabu. Čo považuje za svoju najväčšiu vnútornú skúšku v živote? Aké je to strieľať do letiaceho objektu. Čo mu dali amatérske herecké skúsenosti? Prečo stále sleduje spravodajské portály? Čím si vysvetľuje, že sa nehádame?