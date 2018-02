Adela Vinczeová priznáva: Ešte som sa nezbavila STRACHU

Adela poskytla Šarmu rozhovor, v ktorom okrem iného otvorene priznala, že aj keď sa snaží so svojím vnútorným prežívaním pracovať, aj ju občas trápia obavy a strachy. Celkom sa ich ešte nezbavila."A si každý sa niečoho bojí. Napríklad tie klasické scenáre: Čo keď sa niečo stane, čo keď ma opustí, čo ak prídem o robotu…? Toto sú situácie, ktoré si v podstate vymýšľame," vymenúva Adela otázky, ktoré si kladieme v živote bežne.

A čo robí, keď prepadnú ju samotnú? "Keď sa to stane mne, predstavím si a precítim, čo najhoršie sa môže stať. No a to najhoršie je smrť a tá čaká každého, tej sa vyhnúť nedá. Pri týchto situáciách, keď začnem mať strach, mi pomáha myšlienka Ivanky Adamcovej. Hovorí, že keď dokážete prijať takúto situáciu, hoci len v myšlienke, už to nemusíte zažiť, lebo to už máte zvládnuté. Už vám to život do cesty neprinesie," prezrádza Adela teóriu, s ktorou sa môžete alebo nemusíte stotožniť. Oplatí sa ale vyskúšať.

Adela ešte dodáva: "P re mňa nefunguje snaha nahradiť zlú myšlienku dobrou. Alebo ju zaháňať. To je sebaklam. Tú strašidelnú myšlienku si začnem odvíjať ako klbko – a čo sa potom stane? Až zistím, že všetko, čo sa stane, sa v zásade môže stať a ja to budem musieť vedieť prijať. Život vždy ide nejako ďalej. A to už nie je také strašidelné."

Šťastne vydatá Adela bez problémov pomenovala aj to, s čím sa momentálne pasuje. " Občas vybehne nejaká nepozametaná drobnosť . Ľudia sú občas presvedčení, že je to otázka toho, či budem mať dieťa. Ale keď je mojou lekciou života nemať deti, je mojou úlohou s pokorou ju prijať. My rozhodujeme o tom, ako zvládame životné skúšky. Akými pečiatkami budeme zapĺňať svoj index života. Či drámou, alebo sa budeme v pokoji učiť žiť život," myslí si Adela.