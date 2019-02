Aj v 60-ke má kocky na bruchu! Mama Eriky Barkolovej hovorí, že rovesníčky jej nestíhajú

Pri pohľade na fotografiu moderátorkinej mamy asi iba málokto povie, že žena s týmto telom má po šesťdesiatke a porodila tri deti. Elle Šajdová však nešportovala odjakživa. Naštartovalo ju dvadsiate piate výročie sobáša. „Moja mama nebola nikdy extra športový typ. Z detstva ju mám zafixovanú ako gazdinú. Vyvárala tradičné poctivé jedlá z klasickej múky,“ hovorí Erika Barkolová. Mama, ktorá prežila mladosť v období, keď vlastne neexistovali fitnescentrá, ju so smiechom dopĺňa: „Vtedy boli moje priority úplne iné. Išlo mi o to, aby som mala naškrobené záclony a nie aby som za deň prešla desaťtisíc krokov.“

Netušila, že sa zmení ona

Keď rodičia moderátorky Eriky Barkolovej romanticky oslavovali spoločnú štvrťročnicu, Elle podarovala manželovi zoštíhľovací pobyt. Potreboval schudnúť nejaké to kilo. Lenže jej Edko nechcel ísť sám, a tak dokúpila jeden poukaz aj pre seba. „Tam som sa naučila rozumne jesť a osvojila som si základné pravidlo, že ak chcete mať štíhlu postavu, výdaj musí byť väčší ako príjem. Bolo to v roku 2002 a odvtedy sa môj život zmenil. Predtým som zjedla hocičo a nepoznala som princípy vyváženej stravy,“ priznáva Elle Šajdová. Dnes je vďačná, že išla s manželom, ktorý tam vtedy schudol desať kíl. „Ale vždy som mala rada pohyb a neuspokojila som sa iba s danými cvičeniami a procedúrami. Každý deň som si dala ešte chôdzu okolo celej dediny navyše. Hoci na mňa vtedy čudne pozerali a pýtali sa, načo som tam prišla, keďže chudnúť nepotrebujem, ani jedna žena si so mnou nedala každý deň niečo navyše. A o tomto to je. Nič k vám nepríde zadarmo a aj v tomto musíte mať disciplínu. Dnes sú pre mňa všetky veci, ktoré robím, veľmi prirodzené, nepremáham sa,“ priznáva.

Nie vždy to ide

Aj vďaka životnému štýlu Ella stíha svojim štyrom vnúčatám. Jej mladícke vnímanie sveta jej otvára dvere do butikov, ktoré „vymetá“ spolu s vnučkami, Erikinými dcérami Paťkou (22) a Alexandrou (20). Ale rovnako stačí aj trojročnej Kristínke. Pred mesiacom im do rodiny pribudol ďalší prírastok, vnúčik Miško. Čas na seba si však nájde vždy. Nedávno doopatrovala svoju vážne chorú mamu. A aj počas týchto ťažkých mesiacov sa vedela odtrhnúť a ísť si napríklad zabehať. „Rok som opatrovala maminku, nedávno sme ju pochovali. Bola ťažko chorá, ale aj tak som si našla čas. Išla som si ráno zaplávať, na obed na korčule a večer zabehať. Ale nemohla som to robiť každý deň, iba keď nemala bolesti. Takže keď bol lepší deň, radšej som išla aj trikrát, lebo som nevedela, čo príde na druhý deň,“ vysvetľuje.

Sto kilometrov za deň

Elle priznáva, že pri svojich športových aktivitách so spoločnosťou rovesníčok rátať nemôže. S dcérou však áno. „Niekedy cez víkend zavolám Erike, či ide na bicykel. Vtedy vyrazíme o deviatej ráno, urobíme sto kilometrov a vrátime sa večer. Moje rovesníčky mi nestíhajú, ani by so mnou nešli, takže buď chodím sama napríklad na korčule, alebo behať, alebo so mnou ide aj vnučka,“ dodáva s úsmevom. Erika Barkolová hovorí: „Pre mňa je tiež parťák na šport mama. Moje kamošky by takéto dlhé túry nedali.“ Aj ona za posledný rok na sebe poriadne zapracovala. Schudla, spevnela a spolu s mamou sa dali aj na otužovanie.

Nepoužíva uterák

Okrem toho obe sa rady saunujú a vidieť to aj na pokožke. Elle svoje vrásky neskrýva, ale poctivo sa o seba stará. „Moja mama a ani naša nebohá babinka by bez toho, aby sa aspoň trochu namaľovali, nevyšli ani smeti vyniesť,“ smeje sa Erika. Jej mama však tvrdí, že občas už išla ku kontajneru aj nenamaľovaná. „Nelíčim sa výrazne, ale mejkap si dávam, upravím si obočie, primaľujem oči… Napríklad ja nepoužívam na tvár uterák. Podľa mňa, aj keď ho periete na vyšších stupňoch, nikdy z neho dokonale nevypláchate prací prostriedok. Tvár si preto utieram do papierových utierok. Dbám tiež na dobré odlíčenie a používam domáce masky na pleť. Napríklad dnes som ráno počas cvičenia mala vajíčkovú. Zmiešala som žĺtok, med a pár kvapiek olivového oleja. Nepoužívam veľmi drahé krémy, na pokožku sa mi osvedčil tiež kokosový olej. A ešte čosi – pred rokmi som si dala odstrániť opuchy pod očami a som spokojná,“ priznáva mama Eriky Barkolovej. Toto je celé tajomstvo večne dobre naladenej a skvele vyzerajúcej šesťdesiatničky.

