Aj bez diéty idú kilá dole aj po 50-tke. Dagmar Sanitrová je toho živým dôkazom

Dagmar Sanitrová nechodieva na televízne párty, nedávno sa však objavila medzi kolegami. Milá, usmiata a o pár kíl ľahšia. „Mám viac pohybu, menej hutnej stravy, takže pozvoľna išli kilá dole,“ priznáva herečka.

Spokojná

„Odjakživa som typ guľatej ženy a som guľatá všade, tak ma Boh stvoril. Pozorovala som však svoje telo a zistila, že veľmi mi vyhovuje po piatej už nejesť. Vtedy sa naozaj dobre najem a hotovo. Kombinujem mäso so zeleninou alebo zeleninu s inou bielkovinou. Keď som neskôr hladná, dám si pohár teplého mlieka. Vekom je metabolizmus spomalenejší, takže som obmedzila chlieb. Inak, keď mám čokoládový deň, lebo mám na ňu chuť, dám si a na druhý deň som o niečo prísnejšia.“ Dagmar priznáva, že keby mala väčšiu sebadisciplínu, mohlo by to byť aj lepšie, ale zároveň s úsmevom tvrdí, že je so sebou spokojná.

Pekné staré mamy

Hoci herečky berú starnutie o niečo ťažšie ako ženy v iných povolaniach, Dagmar sa netrápi ani pribúdajúcimi rokmi. „Myslím, že tomu, ako vyzeráme, prikladáme príliš veľký význam. Podľa mňa ide o to, aby sme sa vnútorne cítili dobre a v pohode samy so sebou. Ja si tento vek nesmierne užívam. V zrelosti, v poznaní, jednoducho vo všetkom. Vrásky neriešim. Keď stretnem krásnu staršiu ženu, tak si vždy poviem – Vau, takto by som chcela vyzerať v jej veku,“ hovorí herečka, ktorá sa teší z toho, že nielen v seriáli Naši, ale aj v reálnom živote je už babka. Príklad z krásnych starých mám si berie z radov kolegýň. „Aj medzi slovenskými herečkami sú krásne dámy – pani Turzonovová či Milka Vášáryová. Sú to ženy, ktoré starnú s gráciou.“