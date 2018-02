Aj brat Naste Kuzminovej chcel bojovať o medailu, zakázali mu to! Poslal jej ODKAZ, z ktorého naskakujú zimomriavky

Ruská Slovenka - tak píšu o fenomenálnej Nasti Kuzminovej ruské médiá. Rodáčka z mesta Ťumeň potešila dvoma striebornými a jednou zlatou medailou z Kórey nielen slovenských ale aj ruských fanúšikov.

Keď v sobotu bežala prvá do cieľa pretekov s hromadným štartom, mnohým bolo úplne jedno, že prácne rozmotávala nie ruskú ale slovenskú vlajku. Nasťa je miláčikom nielen Slovákov ale aj Rusov. Teraz zvlášť citlivo vnímajú jej triumfy aj preto, že jej brat Anton Šipulin (30), úspešný biatlonista, nemohol reprezentovať Rusko. Patril medzi športovcov, ktorým Medzinárodný olympijský výbor zakázal štart v Pjongčangu.

Biatlonista netajil, že sa z tohto verdiktu nevedel dlho spamätať. Jeho sestra Nasťa mu však sľúbila, že vybojuje medailu aj pre neho. Vybojovala tri, aj tú najcennejšiu.

A tu je reakcia brata na úspech o tri roky staršej sestry: "Nasťa! Nasťa! Nasťa! Nič som ti doteraz nepísal, aby som to neuriekol! Si šikulka! Gratulujem! Zlato! Tri medaily – fantastické. Sestra, si najlepšia! Hurááá!” odkázal emotívne na instagrame.

Bez závisti

Pod jeho slovami začali okamžite pribúdať reakcie jeho fanúšikov:

- Mám zimomriavky na koži. To sú emócie! Gratulujem!

- Teraz už nie je Nasťa sestra Šipulina ale Anton Šipulin je brat Kuzminovej.

- Šipulinovci, vy ste sila! Super rodina, najlepšia rodina krajiny.

- Si úžasný Anton, že sa tak raduješ sestrinmu úspechu, bez zloby a závisti. Sme vďační za vašu športovú a dobroprajnú rodinu.

- Nasťa, ďakujeme ti za slzy radosti.

- Anton, ona je super, sľúbila, splnila, ona je je nádej, ona nie je len sestra, ona je ohromné zlatíčko, olympijská radosť pre celú rodinu. MOK a všetci ostatní sú bezmocní...

- Existuje na svete spravodlivosť. Naste veľké ďakujeme od všetkých Rusov. Vďaka za deň plný emócií a sĺz z jej víťazstva.

- Nasťa dokázala, že Antona odstránili nespravodlivo.

Nastin brat je veľký romantik

Rusi skrátka Šipulinovcov, vrátane Naste, milujú a obdivujú ich. Páči sa im, ako držia spolu a doprajú si. Na Antonovi milujú to, že svoje emócie neskrýva, je bezprostredný a otvorený ako jeho staršia sestra. Navyše, je prototypom skvelého otca a veľkého romantika.

Nejedno ženské srdce plakalo, keď sa v máji v roku 2015 sympatický športovec, ktorý študoval právo, ženil. Bral si dievča z rodného mesta, krásnu Lujzu, s ktorou sa zoznámil vďaka sociálnej sieti. Sobáš sa konal na brehu jazera, prišlo množstvo významných hostí.



Svadba bola veľkolepá, ale z toho, ako požiadal svoju vyvolenú predtým o ruku, išli jeho fanúšičky do kolien. Pozval Lujzu do kina na film A rána sú tu tiché, z čias druhej svetovej vojny. Keď sa zhasli svetlá, odrazu sa na plátne objavil krátky amatérsky film. Jeho hlavným hrdinom bol Anton, vyznávajúci Lujze lásku. Keď sa rozsvietili svetlá, dojatú mladú ženu, ktorá dovtedy nič netušila, požiadal s kyticou kvetov a prsteňom o ruku. Nemohla povedať nič iné, iba áno.

Dnes sú vzorovými rodičmi rozkošného syna Dmitrija, z ktorého rastie športovec, ako vidno na rodinnom videu Antona Šipulina:

Chýbal im Anton

Radosť má zo svojho synovca samozrejme aj Nasťa. Určite by ju potešilo, keby sa vídali častejšie. Aj s bratom sa túžila veľmi vidieť v Pjongčangu. Objať mohla aspoň rodičov, ktorí netajili, že zvažovali, či do Kórey vôbec poletia. Sama Nasťa povedala, že jej mama Alla si často povzdychla: "Keby tu bol Anton..." Priznala, že ju to bolelo.

Ešte zabojuje

Fanúšikov však potešila včera nielen zlatom, ale aj vyjadrením, že s kariérou ešte celkom nekončí. Je vo skvelej forme a túži ešte po titule svetovej šampiónky. Už dávnejšie sa totiž Nastin manžel Daniel Kuzmin vyjadril, že sa chcú viac venovať rodine, deťom Jelisejovi (10) a Olívii (2).

Potvrdila to aj Nasťa: "Myslím si, že 33 rokov a dve deti - to je vážny dôvod zamyslieť sa nad dôležitosťou rodiny." Veríme však, že s manželom - trénerom nájdu kompromis a Nasťa ešte svetu ukáže...