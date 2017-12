Aj dokonalé ženy majú svoje slabiny: Pozrite sa, čo špatí Cindy Crawford a jej dcéru!

V deväťdesiatych rokoch prebúdzala Cindy Crawford (51) v mužoch erotické predstavy. Hlavne video kazetami, kde predvádzala, ako sa dopracovať k úžasným krivkám. Pred obrazovkou vtedy pri nich poskakovala nejedna žena, kým ich polovičky im nakúkali ponad plece, ako božsky Cindy vrtí pri cvičení panvou.

Už nechce byť mamina

Odvtedy uplynulo vyše dvadsať rokov a o kráske so znamienkom nad hornou perou bolo počuť stále menej a menej. Keď už, tak sa písalo, že sa vydala a stala mamou dcéry a syna. A ako Kaia rastie do krásy. Vôbec, posledný rok-dva sa písalo hlavne o nej. Z pätnásťročnej žaby sa totiž vykľulo nádherné dievča, ktoré je dnes rovnako žiadané, ako jej matka v začiatkoch kariéry. Že by to Cindy začalo vadiť?

Na mini to nie je

V poslednom čase totiž fotí čoraz viac. Treba uznať, že je stále krásna. V novej reklame na texasky ťažko uveriť, že gate má oblečené päťdesiatnička.

Na druhej strane, Cindy má svoju slabinu - nohy. Síce sú stále štíhle a dlhé ako kedysi, ale koža zostarla. Odhalili to najnovšie snímky, keď v mini fotila reklamu na benzínke. Našťastie, Photoshop dokáže divy, výsledok bude iste perfektný.

Je chorá

No ani Kaia nemá nohy bez chybičky. Sú chudé ako soletky. Dokonca sa špekuluje, či mladá krásna netrpí smrteľným ochorením modeliek - mentálnou anorexiou.

