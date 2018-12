Aj keď si dopraje luxus, na toto sa Dominika Cibulková ešte neodhodlala!

Už ôsmykrát sa Dominika tešila z prestížneho ocenenia Tenistka roka. Zopár dní po tejto správe sme ju zastihli v predajni klenotníckej firmy, ktorej je tvárou. Vie sa o nej, že je módnou maniačkou a okrem vychytávok do šatníka ju nenechávajú chladnou ani šperky. Čo si z klenotníctva odniesla?

VIDEO: Dominika Cibulková túži po tomto LUXUSNOM kúsku!

Túži po kameňoch

Nedávno sme priniesli informáciu, že Domčine ikonické náramky Cartier dosahujú sumu stotisíc eur. Preto sme sa jej v klenotníctve spýtali, po akom šperku ešte túži. „Chcela by som pekné diamantové náušnice. Ale také, že každá bude len jeden kameň, veľký briliant. To je môj sen, zatiaľ asi hudba budúcnosti. Milujem tiež veľké prstene. Mám asi osem až desať kúskov a teraz som si zadovážila veľkého diamantového hada, z toho sa veľmi teším. Takže tak, postupne zbieram,“ smiala sa tenistka a očkom poškuľovala po predajni, kde majú aj náušnice jej vysnívaného typu.

Koľko karátov by mala každá z nich mať? „Tu som videla trojkarátové. Fú, ale to už je aj riadna finančná ,pecka‘, takže dva a pol karáta mi bude stačiť, to je ideál,“ prezradila úspešná športovkyňa, po čom piští jej srdce.

V jednom má však Dominika jasno, ktoré šperky sú jej najobľúbenejšie. „Najväčší vzťah mám k obrúčke a snubnému prsteňu. To sú také moje šperky, ktoré mám na sebe stále, je to akoby moja identita. Nosím ich na každý zápas, na každý tréning,“ vyznala sa nám.

V zbierke norka aj pštros

O Domči je známe, že za víťazstvá na kurtoch si dopriava ako odmenu aj exkluzívne kabelky Birkin a Kelly od Hermès. Má naozaj širokú zbierku a po exkluzivite Birkin z krokodíla jej pribudla ďalšia lahôdka. „Klasických Birkin a Kelly mám už dosť, teraz idem skôr do exotiky,“ vraví na margo kabeliek z koží exotických zvierat. Naposledy jej prišla pštrosia Birkin sivej farby. „Nateraz mi už stačí a iné kabelky si zatiaľ nekupujem. Ale vravím, že mám len dvadsaťdeväť rokov, takže mám na to ešte čas. Postupne, v pokoji,“ smeje sa. Nedávno spôsobila Dominika rozruch pre norkový kožuch Fendi z limitovanej edície za štyridsaťtisíc eur.

Poverila už svojho osobného štylistu Andreja Kusalíka novými úlohami? „Posledná misia bol ten kožuch, to je teraz moja topka. Teším sa, že sa ochladilo a môžem ho nosiť. Keď sme boli teraz na Maldivách, Andy mi písal, že je doma strašná zima. Hoci milujem teplo a Maldivy, povedala som: Yes! Konečne ho vytiahnem!“ smeje sa Domča. Kožuch už stihla párkrát vyvetrať. „Milujem módu a veľmi rada sa pekne oblečiem aj len tak, keď ideme s manželom a priateľmi na večeru do mesta. Vždy s Andym riešim, čo si oblečiem a vyžívam sa v tom.“

Rihannina kukla

Tenistka pred pár dňami šokovala aj kuklou od Gucci, v ktorej pripomínala ufónku. „Videli sme ju na Rihanne a čakali sme na ňu asi dva mesiace. Je to fashion kúsok, ktorý si do mesta zrejme nedá, ale ideme na Silvestra na hory, tam ju využije. Ale dala si ju včera zo ,srandy‘, keď išla so psami von,“ prezradil Andrej Kusalík. Dominika jeho slová potvrdila: „Keď mi prišla, manžel mi zakázal ísť v nej von. Povedal, že ľudia si budú myslieť, že už mi úplne šibe. On vôbec nie je fashionista, ako sme my s Andym, často na nás pozerá a povie, že sme blázni. Mám aj biely kožuch z opice od Valentina, ale Michal také extravagantné veci nemusí. Má rád módu v štýle Davida Beckhama, čisté, obyčajné casual veci. Ale keď ideme na akciu, vždy sa pekne nahodí a ku mne doladí.“

Kamošky jej ho závidia

Dominika netají, že aj darčeky Michalovi kupuje často so štylistom. Čím zvykne manžela obdarovať? „Oblečenie, doplnky, hodinky. Teraz som mu kúpila nejakú vec na cestovanie,“ naznačuje. Aj jej manžel využíva služby Andreja Kusalíka, ktorý je povestný tým, že zoženie aj nemožné. „Funguje to tak, že darčeky pre Dominiku zabezpečujem za všetkých, nielen za Michala, ale aj jej blízkych. Vedia, že čo vyberiem, je vždy na istotu a poteší ju to,“ opisuje Andrej systém takzvaného wish listu, ako je to známe z amerických svadieb, kde si budúci manželia napíšu zoznam vecí a svadobní hostia tak vedia, čo majú kúpiť. Michal si však svoju úspešnú manželku rozmaznáva skôr na dennej báze rôznymi pozornosťami a romantickými prekvapeniami, či každodennou prípravou raňajok, ku ktorým pripojí pekný odkaz. „On je absolútny džentlmen. Nechcem sa rúhať, že som na to už zvyknutá, ale keď to niekedy poviem kamoškám, pýtajú sa, kde som ho našla. Veľmi pekne sa o mňa stará, dopĺňame sa navzájom.“