Kto jej PREKÁŽA? Zdena Studenková otvorene povedala, s kým nechce byť v jednej spoločnosti

Herečka s atlétom Matejom Tóthom (34) uviedli do života album starých hitov, ktoré spevák trochu prerobil. Herečku nevídame v takejto úlohe často a celkovo sa už veľmi málo objavuje na spoločenských akciách. Veľmi otvorene nám vysvetlila prečo. „Nechodím na žiadne plesy ani na podobné akcie, kde je predpoklad, že tam budú len missky alebo dievčatá, ktoré nepoznám a nerozoznám jednu od druhej. Vedela som, s kým sa na krste stretnem, a bolo to veľmi príjemné. Krstila som preto, lebo Samko ma o to poprosil. Vypočula som si CD, sú tam pesničky, ktoré veľmi dobre poznám, sú príjemné a pozitívne. Potom som sa dozvedela, že tam bude aj Maťko Tóth, aj to ma veľmi potešilo,“ prezradila herečka.

Na krste ju sprevádzal aj jej partner Braňo Kostka, čo je takisto takmer už rarita. „Teší ma, že tam bol so mnou aj Branko. Náhodou mal voľno, tak sme išli spolu. Bol rád, stretol tam kopu kamarátov,“ dodala.

Jeden večer za tri mesiace

Zdena Studenková prezradila, že ich vzťah nie je pre zaneprázdnenosť vôbec ideálny – spoločný večer si musia plánovať aj týždne. „S Braňom si musíme dohovárať nejaký spoločenský večer aj štvrť roka dopredu. Teraz je veľmi rozcestovaný, takmer stále je preč. Myslím si, že ich kapela je na vrchole, a tak majú kopu práce,“ konštatuje. Hoci si vie predstaviť, že by boli spolu častejšie, situáciu dobre chápe. „Viem, čo to obsahuje, keď je človek stále na cestách a je málo s rodinou. Aj ja som tým prešla. Veľmi veľa som chodila točiť aj do Česka, takže, pochopiteľne, aj ja som doma chýbala a všetko riadila moja mama. Aj dievčatá, ktoré sú v Brankovej kapele, to majú ťažké, najmä tie, ktoré majú deti. Našťastie, majú alternácie,“ hovorí.

Ešte to nie je ono

Herečka má už dlhší čas problémy s kolenom, ktoré sa po operácii ťažšie hojí. Na krste cédečka však pôsobila, že už je všetko v najlepšom poriadku, a trochu si aj zatancovala. „Keď počujem muziku, hneď sa potrebujem hýbať, takže aj tam som vyvinula nejakú aktivitu. Ale musím priznať, že kolienko ma ešte neposlúcha, ako by som potrebovala. Práve som prišla zo skúšky, kde som štyri hodiny pobehovala po javisku, a už ma zasa bolí. Takže som si doma vyložila nohy a idem si čítať ďalšie divadelné texty,“ dodala.