Ako ju zbalil? Manželka Ivana Táslera prezradila, ako to vyzeralo v začiatkoch ich vzťahu!

Líder kapely IMT Smile zvykol byť v minulosti označovaný za arogantného, neprístupného a mimoriadne si strážiaceho súkromie. Raz už príjemne šokoval verejnosť, keď sa na bratislavskom koncerte pred vyše dvomi rokmi rozcítil tak, že sa mu na tvári mihli slzy a manželke z pódia odkázal: „Toto je pre teba, láska.“ Svojej Aničke vtedy venoval pieseň Viac. Na odovzdávaní cien OTO sa opäť blysol romantickým vyznaním, keď v ďakovnej reči po prevzatí sošky za kapelu roka okrem ostatných ďakovačiek zdôraznil: „Chcel by som sa poďakovať našim rodinám a blízkym a špeciálne mojej láske Aničke – I love you! Sľúbil som sám sebe, že to poviem,“ vyznal sa s nežným úsmevom.

Hrdá

Po prenose sme sa Anky spýtali, či ju manželovo verejné vyznanie zaskočilo. „Prekvapilo to aj mňa. Doma sme sa o tom vôbec nerozprávali, veď nikto neriešil, či vyhrajú alebo nie. Zrazu keď to na pódiu povedal, prekvapilo ma to. Nie som typ ženy, ktorá si potrpí na verejné gestá a prejavy. Na druhej strane – ktorú ženu by to nepotešilo? Som za to vďačná. A hlavne som veľmi hrdá na to, čo s kapelou dosiahli. Darí sa im a napriek tomu, že sú na scéne už dvadsať rokov, stále to posúvajú ďalej. Som pyšná na svojho muža,“ žiarila Anka.

Na mieste bola otázka, či tvrďas Ivan zmäkol vďaka jej vplyvu, pôsobením lásky a vytváraním pohody vo vzťahu. „Nemyslím si, že je to moja zásluha, ale že to prichádza postupne vekom. Keď sme mladí, máme chuť rebelovať, máme pocit, že zmeníme celý svet a časom zisťujeme, že netreba meniť celý svet, ale začať postupne. Taká som ja aj môj muž. Ale ani neviem, prečo mal Ivan tento imidž. On si vždy len povedal svoj názor, bol veľmi priamy a v zásade nehovoril lož, ale veľkú pravdu. Šoubiznis je taký, aký je a netvárme sa, že je to všetko dokonalé a všetci sa veľmi milujú… Sú tu rôzne intrigy a celé to často funguje na báze falošných úsmevov. Netvrdím, že vždy, jasné, že máme aj úprimné priateľské vzťahy v tejto brandži, nech zase nezovšeobecňujem. Takže keď to niekto pomenuje a povie svoj názor nahlas, ako to robil Ivan v minulosti, automaticky pôsobí arogantne? Ale on len pomenovával veci tak, ako ich možno v tom čase vnímal,“ myslí si Anička.

Jednoducho úžasný

Nás však viac zaujímalo, či v období, keď sa začali stretávať, vedel odhodiť svoju neprístupnosť a arogantný prejav a prejaviť city. „Ja som ho v zásade nevnímala nijako, lebo som nebola fanúšička kapely IMT Smile. Nezačala som s ním chodiť na základe toho, že som stávala v prvých radoch na koncertoch a mávala mu, to nebol môj prípad. Takmer vôbec som ho nepoznala, jeho hudbu len minimálne. Keď ma balil, vôbec nebol arogantný a odmeraný. Mám pocit, že od začiatku vedel dať najavo city. To bol jeden milý, otvorený a rozhľadený chlap. Inak by som sa doňho nezamilovala a nevzala si ho. Samozrejme, že je aj romantický,“ prezradila.

A Ivan ako správny hudobník jej city dával najavo aj prostredníctvom piesní. „Vyjadril sa už párkrát, že niektoré skladby sú pre mňa. Ale na to sa treba spýtať jeho, ako vznikali a čo ho inšpirovalo. Ja nie som umelecky nadaná, ani nemám hudobný sluch,“ uzavrela so smiechom šťastná manželka speváka.