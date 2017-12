Ako to vyšiel na ulicu?! Herec František Kovár vydesil ľudí natoľko, že dôchodkyňa takmer dostala infarkt

Bez rozprávok si sviatky nevieme ani len predstaviť. To, čo však na obraze vyzerá dokonale sa často točilo v ťažkých podmienkach. Na dávne časy, kedy sa rozprávky natáčali si zaspomínal aj obľúbený herec. Podľa jeho slov boli najnáročnejšie natáčania Jakubiskových rozprávok, pretože vždy bola v tom čase a na danom mieste príšerná zima. ,,Pamätám si, že tam sme vždy veľmi zmrzli a stále sa podával čajík" spomína.

Duch za volantom

Na rozprávku o tichej krajine, starej dvadsaťsedem rokov, si spomína s humorom. „Hral som poriadne škaredú postavu, bol som zlý duch. Pred natáčaním mi pripravili latexovú masku. Mal som plešatú hlavu a od polovice lebky zopár dlhých bielych vlasov. A vtedy mi zavolala manželka, že mám prísť rýchlo domov na pár minút, pretože ona musí utekať po syna do škôlky. Tak ako som vyzeral, som sadol do auta a neuvedomil si, že za volantom sedí strašiak. Keď som zastal na semaforoch, pani na priechode sa pozrela do auta a skoro dostala infarkt,“ spomína sympatický herec na vtipnú príhodu.