Ako zvládla premiéru na plese v opere? Andrea Ziegler doteraz róby iba hodnotila, teraz sa v jednej aj predviedla

Doteraz hodnotila róby z prestížneho Plesu v opere iba z fotografií. Tento rok mala Andrea Ziegler možnosť obzrieť si celebritné outfity zblízka. Zároveň predviesť, ako to má vyzerať.

Debutantka

Módna štylistka prvýkrát dostala pozvánku na prominentný ples. „Je mi jasné, že idem s kožou na trh, pretože sa vyjadrujem k obliekaniu ostatných, a teda sa očakáva, že budem tip-top podľa daného protokolu. No tak ako všetci, aj ja si vyberám šaty podľa svojho vkusu a nemusia sa páčiť ostatným. Ide skôr o dodržanie jasne daných pravidiel dresscodu. Takže stres z toho nemám, ale, samozrejme, je to iná udalosť ako bežný event,“ vysvetlila nám pred spoločenským večerom.

Ples je pre dámy

Na pravidlá dresscodu prihliada vždy aj pri hodnoteniach rób iných žien. Často kritizuje príliš odhalené celebrity s hlbokými výstrihmi. Je presvedčená, že na tento typ spoločenskej akcie sa to nehodí. „Dámy by mali byť skutočnými dámami a páni džentlmenmi. Správaním aj oblečením,“ tvrdí, preto bude od hlavy po päty zahalená. „Budem sa snažiť zakryť, čo mám zakryť, a nechám vyniknúť siluetu.“

Viktoriánska elegancia

Hoci mnohé návštevníčky Plesu v opere podobne ako nevesty svoje šaty a ich štýl do posledného okamihu taja, módna štylistka ukázala svoju inšpiráciu. „Veľmi sa mi páči viktoriánske obdobie. Ženy boli elegantné a ženské. Aj keď nosili obtiahnuté kúsky, bolo to vkusné, nie príliš vyzývavé. S návrhárkou Blaženkou Ostrovskou sa preto snažili, aby šaty boli naozaj elegantné, a nie aby z nich nakoniec vznikol divadelný kostým,“ hovorí s úsmevom.

Z teplákov do smokingu

Andrein partner je fitnestréner a tepláky sú jeho druhá koža. Okrem toho nepatrí k mužom, ktorí majú konfekčnú postavu. Ako si on poradil s oblečením na ples? „Myslím si, že tepláky a rifle celkom rád vymení na kvalitný smoking, aj keď priznávam, že zo začiatku bol z toho trošku vydesený. No po prvej skúške sa mu už zapáčili aj lakovky,“ smeje sa štylistka. Pochvaľuje si možnosť, že páni sa na plesy už môžu od hlavy po päty obliecť v požičovni. A to aj také prípady ako vysoký a svalnatý Pavol. „Takže pre neho všetko okrem topánok sme mali z požičovne,“ vraví spokojne.

Študuje protokol

Okrem šiat Andrea s partnerom naštudovali aj plesový bontón. „Museli sme si to s priateľom nacvičiť,“ priznala a teší sa, že v obývačke mali dostatok miesta. Tancovať ich učila ich dcéra Paulínka.