Alexandra Orviská vie, ako na svojich chlapov. Bývalý aj súčasný pod jednou strechou

Krásna moderátorka už nejaký ten piatok tvorí pár s hokejovým brankárom Jarom Janusom (29). Má desaťročnú dcéru Viktóriu, ktorej otcom je známy hudobník Martin Valihora (42). Temperamentný vzťah Saše a Martina napriek tomu, že sa im narodila dcéra, dlho nevydržal. Okrem iného, Martin sa rád obzrie za peknou ženou, i keď mal takú aj doma, málilo sa mu. Rozišli sa a kvôli dcére sa snažia svoje partnerské egá potláčať.

Alexandra si povedala, že kvôli dcére sa povznesie nad všetky osobné krivdy. „Nech je na vine ktokoľvek, ak sa raz odstrihneme od partnera, s ktorým máme dieťa, ničíme aj tú malú krehkú dušičku, ktorá za nič nemôže,“ povedala pre časopis Emma.

Saša tvrdí, že so svojím ex nemusíte byť dokonalí partneri, ale vždy je šanca byť dokonalí rodičia. Priznala, že ani jej to nešlo hneď a doteraz sa s Martinom vedia poriadne pohádať. Ale rovnako dokážu spolu s dcérou stráviť v trojici perfektnú dovolenku. K tomu patria aj oslavy a, samozrejme, aj spoločné Vianoce.

Takéto dobré vzťahy medzi expartnermi nemusia vždy pochopiť tí súčasní. Aj Jaro Janus priznal, že zo začiatku si na vzťah Saše a Martina musel zvykať. Občas ešte žiarli, ale na druhej strane rozumie, že ide o malú Viki.