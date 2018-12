Andrea Pálffy-Belányiová: Vianoce? Pre mňa žiadny stres!

U vždy optimisticky naladenej jojkárky by ste v skrini našli pobalené darčeky už na jeseň. „Celoročne počúvam, kto by si čo želal, rýchle si to zapíšem a snažím sa to splniť,“ prezradila nám Andrea (42), ktorá všetko rieši s dostatočným predstihom.

Šikovná

Takže kým sa iní stresujú a nakupujú, Andrea už má „vyložené nohy“. „Naozaj sa už také dva týždne pred Vianocami nestresujem. Napečieme len nejaké koláčiky a iba si vychutnávame atmosféru,“ prezradila nám moderátorka, ktorá to doma s gýčovou výzdobou nepreháňa. Už roky je verná zlato-bielej kombinácii, ktorú občas doplní o nový kúsok. A čo sa týka štedrovečernej večere, Andreu nezaskočí nič ani v kuchyni. „Kapustnicu robím podľa maminho receptu a majonézový šalát v odľahčenej verzii s pridaním bieleho jogurtu si pripravujem deň vopred. 24. decembra vypražím už len rybu, prichystám bobaľky a môže sa jesť a vybaľovať darčeky,“ teší sa tmavovláska, ktorá cez sviatky miluje aj tradičné rozprávky.