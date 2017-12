Andrea Verešová je domácou otrokyňou! Modelka porozprávala, čím si rozmaznala rodinu

Misska spred devätnástich rokov je stále vyťaženou modelkou, napriek tomu je stopercentnou mamou a kvôli dcérke Vanesse a synovi Danielovi pravidelne stojí nad hrncami. Počas predvianočného obdobia aj spoločne vypekajú. „Deti to majú veľmi rady, zbožňujú, keď to doma rozvoniava. Synovi kuchyňa vôbec nie je cudzia, do varenia a pečenia sa úplne vrhá. Je to môj zlatý kuchtík. Vymýšľa si aj vlastné recepty. A zjedia to rýchlejšie, ako to stihnem vybrať z rúry,“ smeje sa krásna Andrea.

Sladké vyšportujú

Andreine ratolesti sa spoločnému pečeniu veľmi tešia. Rady vykrajujú a lepia linecké koláčiky a šúľajú vanilkové rožteky podľa receptu starej mamy. „Tie sú naozaj fantastické, veľmi im chutia. Pečieme aj perníčky, jednoducho klasické vianočné koláčiky. Snažím sa vyhradiť si na to víkend. No keďže u nás je spotreba väčšia, než stihneme napiecť, väčšinou nám na Vianoce zostane už len málo našich koláčikov, preto beriem od starej mamy alebo mamy. Domáce sú najlepšie!“ smeje sa modelka. Prezrádza aj ďalší rodinný zvyk – počas adventu sa vyberú do Prahy na vianočné trhy a na námestie v Plzni, kde žijú.

„Dáme si nejakú dobrôtku, pozrieme sa do kostola. Mikuláša sme zase oslávili na horách, v Špindli na otvorení sezóny. Na horách trávime víkendy skoro celú zimu, pretože deti trénujú a pretekajú v lyžovaní. Sú v snoubordovej akadémii, robia to profesionálne,“ vysvetľuje modelka. Keďže deti majú veľa pohybu, neprekáža jej, že sa vrhajú na koláče a vianočné pečivo. „Nie som matka, ktorá by im zakazovala alebo úplne odopierala sladkosti a koláče. Dokonca som počula, že kysnuté sú veľmi zdravé. Obsahujú veľa vitamínu B a minerálov, kvasnice sú potrebné na rast. Moje deti sa stravujú riadne, stále je navarené, takže ani večere nemajú suché, ale kvalitné teplé jedlo,“ podotýka modelka.

Poctivá kuchárka

Aj keď je často na cestách, vždy varí na dva-tri dni vopred. Uprednostňuje minútky, mäso, ktoré má za pár minút hotové, alebo guláš, či sviečkovicu. „To sú jedlá, ktoré sa dajú zjesť aj o dva-tri dni, rovnako aj polievky a kačica, ku ktorej sa len zohreje knedľa alebo zemiaky. Je to, samozrejme, náročnejšie, rozmaznala som si rodinu. Ale som rada, že majú dostatok výdatnej stravy,“ vraví Andrea, ktorá je tak zvyknutá z detstva. „U nás doma bola tradícia mať každý deň teplé jedlo. To som preniesla aj do svojej rodiny. Keď sa deti najedia, nevyhľadávajú toľko sladkého. Ani im nemusím zakazovať, sami to nechcú. Aj z poslednej nádielky Mikuláša si vybrali jeden cukrík, jednu čokoládu a myslím, že im to vydrží do budúceho roku.“

Iné než v jej detstve

Mikulášov mala Andrea tohto roku viacerých. „Najprv boli na klavírnej besiedke, kde prišiel Mikuláš s čertom. Išla som aj za deťmi v detskom domove a Mikuláš prišiel aj k nám domov. Páči sa mi, ako sa deti boja čerta. Musia mu povedať, v čom majú resty, či poslúchali, a vystúpením si musia zaslúžiť odmenu. Je to krajšie než len to, že v mojom detstve sme dávali iba čižmy do okna,“ hovorí modelka.

Vyzdvihuje aj zvyk zdobiť vianočný stromček v predstihu. „Keď som bola dieťa, stromček sa zdobil v deň Vianoc a nestihli sme si ho poriadne užiť. Navyše, my hneď po Štedrom dni odchádzame na hory a bolo by mi ľúto, že by tá neopakovateľná atmosféra trvala krátko. Za dva-tri dni sa človek toho nenabaží. Takže stromček zdobíme aspoň týždeň vopred a kupujeme kapríka do vane, to deti milujú.“ Jedným dychom však dodáva, že Vanesse a Danielovi by bolo ľúto zabiť ho, tak vždy idú k vode a pustia ho naspäť. „A potom dostanú na večeru toho, o ktorom nevedia, kde bol jeho pôvod,“ smeje sa.

